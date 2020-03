René Wernitz

Havelland (MOZ) Der Landkreis Havelland setzt zwei weitere Allgemeinverfügungen des Landes Brandenburg zum Umgang mit dem Coronavirus um. Einerseits ist nun festgelegt, dass ab Mittwoch, 18. März, bis 19. April an allen Schulen die Unterrichtserteilung sowie der Betrieb von Kindertagesstätten untersagt sind. Andererseits wird nun geregelt, wie und für welche Eltern Notfallbetreuung ihrer Kinder sichergestellt wird.

Der Landkreis hat die Regelung auf seiner Webseite www.havelland.de am Sonntag veröffentlicht. Demnach ist Notfallbetreuung in Kitas und Horten nur vorgesehen, "wenn beide Erziehungsberechtigte, im Falle von Alleinerziehenden der Inhaber des Sorgerechts, in sogenannten kritischen Infrastrukturen tätig sind und eine häusliche oder sonstige individuelle Betreuung nicht organisiert werden kann. Dies betrifft etwa Beschäftigte aus dem Gesundheitsbereich einschließlich der Apotheken, aus Staats- und Regierungsfunktionen sowie der Verwaltung, der Polizei, des Rettungsdienstes, des Katastrophenschutzes, der Feuerwehr, der Rechtspflege und des Vollzugsbereichs. Ebenfalls dazu gehören die Bereiche Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, IT und Telekommunikation, Arbeitsverwaltung (Leistungsverwaltung), Land- und Ernährungswirtschaft, Lebensmitteleinzelhandel und Versorgungswirtschaft sowie die fortgeführte Kindertagesbetreuung."

Im Havelland soll die Notfallbetreuung in allen Kindertagesstätten (Krippe, Kindergarten, Hort) erfolgen. Den Bedarf für eine Notfallbetreuung können havelländische Eltern anzeigen, indem sie ein entsprechendes Formular ausfüllen. Dieses listet alle Berufsgruppen auf, welche die Notfallbetreuung in Anspruch nehmen können. Das Formular und die dazugehörige Bestätigung vom Arbeitgeber sind wie die Allgemeinverfügungen selbst auf der www.havelland.de/coronavirus veröffentlicht. Zudem werden sie zeitnah in Schulen und Kitas des Havellandes bereitgehalten. In den jeweiligen Einrichtungen können die ausgefüllten Formulare auch wieder abgegeben werden.

Ausgenommen von den Allgemeinverfügungen sind unterdessen Kindertagespflegestellen. Sie können ebenso weitergeführt werden wie der Unterricht an Schulen mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" und für schwerstmehrfachbehinderte Schüler.