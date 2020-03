MOZ

Seelow (MOZ) Ein 43-Jähriger hat am Sonnabend in der Erich-Weinert-Straße in Seelow versucht, mit einer Gardinenstange auf einen 36-Jährigen einzuschlagen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung.

Kriminalisten der Inspektion Märkisch-Oderland ermitteln seit Sonnabend zum Verdacht einer gefährlichen Körperverletzung. Demnach war gegen 17.45 Uhr in der Erich-Weinert-Straße ein 43 Jahre alter Mann auf eine größere Personengruppe gestoßen. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung, die später in eine Rangelei überging.

Der 43-Jährige verschwand vom Ort der Auseinandersetzung, kam jedoch wenig später mit einer Gardinenstange zurück, um damit auf einen 36-Jährigen einzuschlagen. Dies verhinderten aber die Freunde des Mannes, welche sich dem Angreifer in den Weg stellten.

Die hinzugerufenen Polizisten erteilten Platzverweise und schrieben Anzeigen.