Schulen und Kitas sind in Berlin ab Dienstag, in Brandenburg ab Mittwoch für den Großteil der Kinder regulär geschlossen (Symbolbild). © Foto: Uwe Zucchi/dpa

Berlin (dpa) Für Berliner Eltern, die das Angebot einer Notbetreuung ihrer Kinder in Anspruch nehmen wollen, hat die Senatsverwaltung für Bildung und Familie ein entsprechendes Formular online gestellt.

Die sogenannte Selbsterklärung der Eltern gibt es als pdf-Datei in mehreren Sprachen. Das Angebot gilt nur, wenn beide Elternteile zu den genannten Berufsgruppen gehören. Darauf hat die Senatsverwaltung am Montag hingewiesen. Dazu gehören zum Beispiel Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz, Wasserversorgung, Pflege oder Lebensmitteleinzelhandel (siehe unten).

Wenn ein Elternteil nicht zu den systemrelevanten Berufsgruppen gehöre, müsse die Familie wie alle anderen Berliner Eltern auch die Betreuung selbst organisieren, teilte die Senatsverwaltung mit. "Ich weiß, dass die Schließzeit für viele Eltern eine große Belastung bedeutet. Ich setze aber auf ihr Verständnis", erklärte Senatorin Sandra Scheeres (SPD). "Die Maßnahme ist im Interesse der Gesundheit aller Berliner und Berlinerinnen. Bitte nehmen Sie die Notbetreuung nur in Anspruch, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Unser Ziel muss sein, dass so wenige Kinder wie möglich in den Einrichtungen sind."

Schulen und Kitas sind berlinweit ab Dienstag geschlossen. Auf der Webseite der Senatsverwaltung gibt es auch "Fragen & Antworten" zu den Kita- und Schulschließungen.

Ab Mittwoch werden auch in Brandenburg die Schulen und Kitas für den Großteil der Kinder regulär geschlossen. Für Kinder von Eltern, die in wichtigen Berufen arbeiten, ist eine Notbetreuung in Kitas und Horten geplant.

Elternausschuss sieht Arbeitgeber in der Pflicht

Berlins Elternausschuss-Vorsitzender Norman Heise sieht die Arbeitgeber in der Pflicht, wenn Schulen und Kitas ab Dienstag schließen. Es sei wichtig, Lösungen zu finden, die es Eltern ermöglichten, die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren, sagte Heise am Montag. Das gelte umso mehr, als in der Coronakrise die Großeltern dafür nicht infrage kämen, weil sie durch eine Infektion mit dem Virus besonders gefährdet seien. Heise wies darauf hin, dass die Schul- und Kitaschließung für manche Eltern oder gerade für Alleinerziehende zum ernstzunehmenden Problem werden könne. „Es gibt Eltern in prekären Situationen, die haben jetzt Existenzängste“, sagte Heise. „Es darf aber nicht sein, dass jemand in finanzielle Schwierigkeiten gerät, weil er sein Kind betreuen muss.“In solchen Fällen müsse es Hilfe zum Beispiel auch vom Bund geben, damit Familien in der Lage seien, Miete oder Stromkosten weiter zu bezahlen. Auch viele andere Eltern guckten mit großer Sorge auf die Entwicklung - vor die Frage gestellt, wie sie weiter arbeiten und gleichzeitig die Betreuung ihrer Kinder organisieren könnten, sagte Heise.Grundsätzlich richtig sei aber die Entscheidung, eine Notbetreuung in Kitas und Schulen nur für Eltern bestimmter Berufsgruppen wie Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz anzubieten, sagte Heise. „Die Regelung ist nachvollziehbar und nicht zu beanstanden.“ Das gelte auch für die Voraussetzung, dass beide Elternteile zu einer der sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen gehören müssen, um das Angebot in Anspruch zu nehmen. Auch dass die Gruppen der Kinder nicht neu zusammengesetzt werden und an den gleichen Schulen wie bisher sein sollen, findet Heise richtig und begrüßenswert - vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Infizierten.

Voraussetzung der Notbetreuung:

Beide Elternteile - bei Alleinerziehenden das Elternteil mit Sorgerecht - arbeiten in sogenannten kritischen Infrastrukturen und können eine Betreuung der Kinder anderweitig nicht organisieren.

Berufsbereiche der Eltern:

Gesundheit: Medizin, Pflege, Pharma, Erziehungshilfe

Sicherheit: Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz

Leistungen: Energie, Abfall, Ab- und Wasserversorgung, öffentlicher Nahverkehr, Telekommunikation, Kindertagesbetreuung

Wirtschaft: Lebensmitteleinzelhandel, Land- und Ernährungswirtschaft, Versorgungswirtschaft

Behörden: Verwaltung von Bund, Land und Kommunen

Justiz: Justizvollzug, Maßregelvollzug, Rechtspflege

ORGANISATION: Die Landräte und Oberbürgermeister entscheiden über die Einrichtungen der Notbetreuung, die Öffnungszeiten und über die Beschäftigtengruppen.