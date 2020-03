Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Klinikum Frankfurt (Oder) sind zwei weitere Mitarbeiter positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Darüber informierte Stadtsprecher Uwe Meier am frühen Montagnachmittag.

Bei einer Person handelt es sich um einen Rückkehrer aus einem der Risikogebiete, sie hatte sich sofort freiwillig in die häusliche Isolation begeben. Die andere war Kontaktperson einer bereits als infiziert festgestellten Beschäftigten des Klinikums. Beide Betroffene wohnen in Nachbarlandkreisen und befinden sich zurzeit in häuslicher Quarantäne. Damit erhöht sich die Zahl der an Covid-19-Erkrankten am Klinikum auf vier. In der vergangenen Woche waren eine in Berlin lebende Ärztin und eine Krankenschwester aus Neuzelle positiv getestet worden.

Im Frankfurt (Oder) selbst hat sich bisher kein Einwohner mit dem Coronavirus infiziert, beziehungsweise ist keine Infektion bekannt. Allerdings befinden sich zurzeit sieben Personen in häuslicher Quarantäne, so Uwe Meier. Sie hatten jeweils Kontakt mit Infizierten aus benachbarten Landkreisen. Sie dürfen nun 14 Tage lang ihre Wohnung nicht verlassen und haben die Auflage, sich bei auftretenden Symptomen einer Atemwegserkrankung umgehend mit ihren Hausärzten oder dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Tests wurden zunächst nicht durchgeführt, so Uwe Meier.