MOZ

Georgenthal (MOZ) Die Ortsdurchfahrt von Georgenthal ist seit Montagfrüh für den Verkehr voll gesperrt. DieUmleitungs- und Sackgassen-Hinweise ignorierend, wagten sich etliche Autofahrer von Müncheberg kommend dennoch bis zum Ortseingang des Falkenhagener Ortsteils vor– um dann ungläubig ihre Fahrzeuge vor den Sperrbaken auf gesamter Straßenbreite wenden zu müssen.

Am Montag fanden auf der Ortsdurchfahrt vorbereitende Maßnahmen statt, wurden Markierungen gesprayt, Gullis gesichert. Am Dienstag und Mittwoch soll die Fahrbahndecke abgefräst werden, erzählten die Bauleute von Firma Oevermann, die die Sanierungsmaßnahme im Auftrag des Landesbetrieb Straßenwesen realisiert. Geplant ist innerorts die Deckschicht der Straße zu erneuern, ein Teil auch grundhaft auszubauen. Ebenfalls erneuert werden auch Bordrinnen und Gehweg entlang der vielbefahrenen Strecke auf 540 Metern Länge. Um die Arbeiten durchführen zu können, bleibt die B 5 laut Straßenbetrieb bis 19. Juni gesperrt. Die Bushaltestelle wurde vom Dorfinnern an den Kreuzungsbereich der B5/Wilmersdorfer Weg verlegt. Der Autoverkehr wird großräumig umgeleitet - über Petershagen, Lietzen (L 37) zur B167 und B1 nach Jahnsfelde,Heinersdorf (L 36) bis zur B 5 nach Arensdorf bzw. umgekehrt. Fahrzeuge aus Richtung Berlin werden bereits ab der Kreuzung B 1 / B 5 / L 362 bei Müncheberg über die B 1 und weiter über die genannte Streckenführung in Richtung Petershagen geleitet.

Fahrzeuge Richtung Ziel Berlin werden ab der Kreuzung B 1 / L 36 weiter über die B 1 zur Kreuzung B 1 / B 5 / L 362 geführt. Aufgehoben sind die Kraftfahrstraßenregelungen in den Teilabschnitten der Ortsumgehungen Müncheberg und Seelow. Das bedeutet, dass die Strecke auch für Fahrzeuge mit einer geringeren Geschwindigkeit von 60 km/h freigegeben wird, nicht aber für Radfahrer.