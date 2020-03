Brian Kehnscherper

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Immer mehr Institutionen, Veranstalter, Vereine und Unternehmen reagieren auf die Coronakrise. Der Arbeiter-Samariter-Bund Neuruppin verhängt für seine Seniorenhäuser "Am Schulplatz" und "Am Fontaneplatz" Besucherverbote, um die Bewohner vor Infektionen zu schützen. Für Ausnahmen, etwa in der Sterbebegleitung, sollen nach Rücksprache Lösungen gefunden werden. Den Seniorenwohngemeinschaften in Neuruppin und Wittstock wird empfohlen, bis auf Weiteres auf Besuchzu verzichten. In allen Einrichtungen des ASB werden bis Ende April alle Veranstaltungen abgesagt. Der Neuruppiner Seniorentreff "Klosterblick" und die Begegnungsstätte an der Franz-Maecker-Straße bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Über die Schritte in den Kitas des ASB soll separat informiert werden.

■ Wie Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott am Montag mitteilte, wird ab Mittwoch, 18. März, auch die Jugendkunstschule geschlossen sein.

■ Die Veranstalter des Rheinsberger Festivals für nachhaltige Kulinarik, Solanum, haben die Veranstaltung, die vom 22. bis 24. Mai in Rheinsbergs Innenstadt stattfinden sollte, abgesagt. Es soll 2021 nachgeholt werden. Für den Nachhaltigkeitswettbewerb "Nachhall" bedeutet das, dass die Preisverleihung, mit der Solanum eigentlich eröffnet werden sollte, ebenfalls ausfällt. Das Online-Voting läuft dennoch bis zum 30. März. Die Gewinner sollen noch in diesem Jahr ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung soll eventuell übers Internet erfolgen.

■ Der Förderverein des Kulturgutshauses Köpernitz hat alle für März und April geplanten Veranstaltungen abgesagt.

■ Die Deutsche Richterakademie in Wustrau schließt ihre Tagungsstätte vorerst bis zum 30. April.

■ Der für Mittwoch, 18. März, geplante Vortrag zu Werner Siemens in Rheinsberg ist ebenfalls abgesagt worden.

■ Die Jagdgenossenschaft Seebeck-Strubensee hat ihre Mitgliederversammlung, die am Sonnabend, 21. März, stattfinden sollte, auf unbestimmt Zeit verschoben.