MOZ

Angermünde (MOZ) Feiern bis die Polizei kommt. Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizisten in eine Gartenanlage im Mürower Weg in Angermünde gerufen. Dort hatte eine private Feier stattgefunden und die überschwengliche Stimmung auf die nachtschlafende Zeit keine Rücksicht genommen. Die Teilnehmer reagierten auf das Erscheinen der Uniformierten nicht gerade einsichtig, folgten letztlich aber doch der Anweisung, den Lärm zu unterlassen.

Leider war diese Einsicht nicht von langer Dauer. Gegen 4 Uhr riefen Anwohner erneut um polizeiliche Hilfe, da der Geräuschpegel ihnen wiederum den Schlaf raubte. Von den einstmals 20 Personen waren nun noch zwölf vor Ort, die abermals ungehalten auf das Erscheinen der Beamten reagierten. Ihnen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Der "Partyveranstalter" wollte sich dem als Einziger aber immer noch nicht beugen. Der 45-Jährige verbrachte deshalb die kommenden Stunden im polizeilichen Gewahrsam. Das zuständige Ordnungsamt ist informiert und wird das Geschehen noch einmal genau unter die Lupe nehmen, so die Polizei.