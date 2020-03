Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Die Stadt Kremmen will helfen. Mit einem Vermittlungsservice für Einkäufe sollen diejenigen unterstützt werden, deren Selbstversorgung eingeschränkt ist. Das teilt Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Montag mit.

"Der Einkaufs-Vermittlungsservice ist für die Bürgerinnen und Bürger unter uns gedacht, die einer Risikogruppe (chronisch Kranke und ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger) angehören und sich umso zwingender von größeren Menschenmengen fernhalten müssen und sich weder in Bussen noch in Supermärkten aufhalten sollten", so der Rathauschef. Der direkte Kontakte bei der Übergabe der Lebensmittel soll deshalb auch auf ein Minimum beschränkt werden.

Nun sucht die Stadt Helfer, die kleine Einkäufe mit erledigen wollen und können, "um in dieser besonderen Situation ihren Mitmenschen zu helfen". Grundvoraussetzung hierfür sei laut Busse, dass die Helfer selbst keiner Risiko-Gruppe angehören. "Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulküche und/oder aus anderen Bereichen werden hier hilfreich unterstützen, sollten anfangs nicht ausreichend Ehrenamtler zur Verfügung stehen."

Nutzer und Helfer werden gleichermaßen gebeten, sich bei der Hotline unter 033055 99816 oder unter einkaufshilfe@kremmen.de zu melden. Die Verwaltung will für eine schnelle und unkomplizierte Vernetzung sorgen. Dazu soll bei der Kontaktaufnahme mit dem Rathaus Folgendes angegeben werden:in welchem Ortsteil die Hilfe angeboten wird beziehungsweise sie vonnöten ist.

Die Koordinierung erfolgt von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und am Freitag von 8 bis 13 Uhr.