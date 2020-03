dpa

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Landeshauptstadt Potsdam will das öffentliche Leben wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus drastisch einschränken.

"Wir erwägen eine Regelung adäquat zu Berlin", sagte Stadtsprecher Jan Brunzlow am Montag. Geplant sei eine Schließung von Kneipen, Fitnessstudios und Innen-Spielplätzen, auch Veranstaltungen seien betroffen. Um 16.00 Uhr will Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dazu nähere Details veröffentlichen. Die "Märkische Allgemeine" hatte zuvor berichtet. Bisher ist eine solche Regelung für ganz Brandenburg nicht geplant. Berlin hat öffentliche und nicht-öffentliche Veranstaltungen ab 50 Personen verboten, Kneipen, Bars, Clubs müssen schließen.

WAS LANDESWEIT GILT: In Brandenburg sind bisher Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern verboten, ab 100 Menschen müssen sie den Kommunen gemeldet werden. Um die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu abzubremsen, wird der reguläre Unterricht in Schulen und die bisherige Betreuung in Kitas ab Mittwoch vorerst bis zum 19. April ausgesetzt. Davon sind Zehntausende berufstätige Eltern betroffen. Die Kinder von Eltern aus dem Gesundheitswesen, aus Polizei, Feuerwehr, Behörden, Einzelhandel und Nahverkehr sollen aber eine Notbetreuung in Kitas und Horten erhalten. Für Schüler ist freiwilliger Unterricht über das Internet geplant.

LEHRER SEHEN HÜRDEN: Die geplante Schulschließung für einen Großteil der Kinder führt nach Ansicht der Lehrer zu Komplikationen. Schüler können auch schon ab diesem Montag zuhause bleiben. "Es gibt Schüler, die (...) jetzt also die Informationen nicht haben, wie sie an Stoff kommen", sagte der Präsident des Brandenburgischen Pädagogen-Verbands, Hartmut Stäker, der Deutschen Presse-Agentur. Ihnen fehlten auch die E-Mail-Ketten für einen Fernunterricht. Dies müsse nun von den Schulen organisiert werden. "Je mehr sich diese Hintertür offengehalten haben, umso mehr Aufwand ist das natürlich."

Der Verbandspräsident sieht auch Hürden für das Abitur. "Bei den Abiturienten wäre der letzte Schultag unmittelbar vor den Osterferien", sagte Stäker. "Wenn sich das fortsetzt bis zum Ende des Schuljahres, fehlen Noten. Dann werden sie nicht zum Abitur zugelassen." Dies müsse geklärt werden. Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hatte versichert, dass die Abiturprüfungen nicht in Gefahr sind und auf Termine im April oder Ausweichtermine verwiesen. Stäker unterrichtet am Oberstufenzentrum in Lübben Physik. Die meisten Schüler seien am Montag in die Schule gekommen, einige aber nicht, sagte er.

TAGT DER LANDTAG? Die Spitzen des Brandenburger Landtags wollen darüber entscheiden, ob und wie die Plenarsitzung und mehrere Fachausschüsse angesichts der Corona-Pandemie noch stattfinden. Das Präsidium werde an diesem Dienstag in einer Sondersitzung darüber beraten, sagte Landtagssprecher Mark Weber am Montag in Potsdam. Der Landtag soll nach bisheriger Planung vom 1. bis 3. April zusammenkommen. Bis dahin sind auch mehrere Landtagsausschüsse vorgesehen. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke hatte erwogen, dass die Plenarsitzung in verkürzter Form zustande kommt und möglicherweise mit mehr Abstand zwischen den Abgeordneten. Es solle darüber nachgedacht werden, ob noch Ausschusssitzungen stattfinden.

POLNISCHE GRENZE: Einen Tag nach der Schließung der Grenzen Polens zu Deutschland und anderen EU-Nachbarn wegen der Corona-Krise bilden sich an den deutsch-polnischen Grenzübergängen lange Staus. In Swiecko an der A12 bei Frankfurt/Oder mussten Autofahrer vier Stunden warten, ebenso in Olszyna an der A15 in der Nähe von Cottbus, sagte eine Sprecherin des polnischen Grenzschutzes. Um eine weitere Verbreitung des Coronavirus zu erschweren, hatte Polen am Wochenende an Grenzübergängen auch zu Deutschland wieder Kontrollen eingeführt. Polen können in ihre Heimat zurückkehren, müssen aber für 14 Tage in Quarantäne. Ausländer dagegen dürfen nur in Ausnahmefällen ins Land.

BLUTSPENDEN: Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost - zuständig für Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Brandenburg und Sachsen - forderte die Menschen auf, alle vereinbarten Blutspendetermine wahrzunehmen. Es sei wichtig, gerade jetzt in einer Frühphase der Epidemie verstärkt zu spenden, um einen Vorrat anlegen zu können.