Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Der Landkreis Märkisch-Oderland hat auf seiner Internetseite das Formular für die Notfallbetreuung von Kindern veröffentlicht.

Damit können Erziehungsberechtigte angeben, ob sie zu dem unabkömmlichen Personenkreis gehören. Dies muss vom Arbeitgeber jeweils bestätigt werden. Um 16 Uhr hat der Landrat am Montag die hauptamtlichen Bürgermeister und Amtsdirektoren über die Allgemeinverfügung über die Kita-Betreuung informiert. Demnach legt der Landrat keine Notfallkitas fest.

Bereits am Montagmorgen hat Seelows Bürgermeister mit den Einrichtungsleitern über die Notfallversorgung in den Kitas, Schulen sowie im Hort gesprochen. Dabei habe sich herausgestellt, dass möglicherweise die AWO-Kita und die DRK-Kita als Notfallkitas ausgewiesen werden. Der Hortbetrieb werde auf das eigentliche Hortgebäude konzentriert. Endgültige Absprachen soll es am Dienstag um 13 Uhr geben. Im Grundschulbereich rechnet die Verwaltung mit etwa 200 Schülen, die weiterhin dort betreut werden. Im Oberschulbereich werden es deutlich weniger sein, so Jörg Schröder.

In den anderen Verwaltungsbereichen geht man davon aus, dass die Kitas an den Schulstandorten zur Notfalleinrichtung werden. In Lebus wäre das in Alt Zeschdorfer und Lebus der Fall, in Letschin die Kita im Schulcampus.

Die meisten Verwaltungen haben ihre Sprechzeiten abgesagt. "Wir haben im Rahmen der gegenseitigen Ersetzbarkeit einen Plan von Bereitschaftsdiensten erstellt", erklärte Seelows Bürgermeister. Das bedeute, dass es für die Bürger auch künftig möglich ist, Ansprechpartner für ihre Anliegen zu finden. Die entsprechende Telefonnummer und die E-Mail-Adresse werden demnächst auf der Homepage der Stadt veröffentlicht. Das Bürgerservicecenter in Seelow wird geschlossen. Aber schwerpunktmäßig an den Sprechtagen können die Bürger dort nach Absprache ihre Dinge erledigen.

Ähnlich wird das in den anderen Verwaltungen wie zum Beispiel in Lebus gehandhabt. "Wir haben die Sprechtage zunächst abgesagt, werden aber telefonisch erreichbar bleiben", so Amtsdirektor Mike Bartsch.

Die meisten städtischen Einrichtungen in Seelow sind geschlossen. Das betrifft das Kulturhaus, die Alte Dampfbäckerei, das Frizz und die Sporteinrichtungen. Vereine und Sportgruppen können derzeit keine Einrichtungen nutzen. Einen Termin, für wie lange diese Sperrungen gelten, gibt es in Seelow nicht, da die Situation nicht abschätzbar sei, so der Bürgermeister. Der Dienstagmarkt werde aber stattfinden können.

Das Formular für die Notfallbetreuung findet sich auf der Startseite des Landkreises im Internet auf der Seite www.maerkisch-oderland.de