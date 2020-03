Markus Kluge

Lindow (MOZ) In Lindow sind am zurückliegenden Wochenende mehrere Fenster mit Steinen eingeworfen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden an einem Bungalow in der Gartenanlage am Kloster zwei Scheiben von Unbekannten zerstört. Der dabei entstandene Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Auch drei Fensterscheiben der Turnhalle an der Grundschule an der Neuen Straße sind durch geworfenen Steine beschädigt worden. Mit einem Fahrradständer wurde zudem das Fensterglas einer Eingangstür eingeschlagen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1 000 Euro. red