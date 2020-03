Th. Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das Corona-Virus macht Alltag derzeit kaum möglich. Die Nachrichtenwelt wird von Infektionen, Verdachtsfällen, Veranstaltungsabsagen, Hamsterkäufen und Grenzschließungen beherrscht. Gemeindeverwaltungen kommen sogar an Wochenenden zusammen, um weiteres Vorgehen abzustimmen, zumal die Brandenburger Landesregierung nach einer Kabinettssondersitzung Freitagnachmittag einschneidende Regelungen vorgegeben hatte. Darunter: "Zur Eindämmung der Corona-Epidemie findet ab Mittwoch landesweit an Kitas und Schulen vorerst bis zum Ende der Osterferien keine reguläre Betreuung und kein regulärer Unterricht statt." Für Eltern und Kommunen eine Herausforderung. Brandenburgs Oberbürgermeister Steffen Scheller trommelte Sonntag seine Verwaltungsleute zur Beratung zusammen, um das Betretungsverbot für Kitas und Schulen vom Gesundheitsamt rechtzeitig erlassen zu können. "Das gilt ab Mittwoch grundsätzlich für alle", erklärt Stadtsprecher Jan Penkawa, Ausnahmen sind nur für Krippen- und Kita-Kinder sowie Grundschüler möglich, wenn beide Elternteile in sogenannten Einrichtungen der kritischen Infrastruktur arbeiten: Gesundheit und Pflege, Energie- und Wasserversorgung, Transport und Verkehr, Rettungsdienst und Feuerwehr, Polizei, Bundeswehr, Abfallentsorgung, Tankstellen, Groß- und Einzelhandel, Verwaltung… "Wobei auch alternative Betreuungsmöglichkeit bei Verwandten oder Nachbarn geprüft werden sollen", betont Penkawa, "nur die Großeltern sollen als Risikogruppe außen vor bleiben." Ausnahmegenehmigung können mittels Selbstauskunfts-Formularen beantragt werden, die seit Montag den Einrichtungen vorliegen – seit der Sozialbeigeordnete Dr. Wolfgang Erlebach die Regelungen mit den Kita-Trägern und Schulleitern besprochen hat. Abzugeben sind die Anträge in den jeweiligen Kitas und Schulen; die Entscheidung trifft im Zweifelsfall die Stadtverwaltung. Penkawa: "Die Notbetreuung erfolgt in den angestammten Einrichtungen, da Virologen von einer Zentralisierung abraten, um neue Infektionsketten zu vermeiden."

Den Grund allen Handelns fasst Steffen Scheller bei einer Pressekonferenz am Montag zusammen: "Ich bitte alle dringendst um die deutliche Verringerung sozialer Kontakte." Folgerichtig bleiben ab sofort öffentliche Einrichtungen wie Museum, Bibliotheken und die Volkshochschule geschlossen; offene Sprechzeiten aller Verwaltungsbereiche entfallen. Die Erreichbarkeit per Telefon bleibt gewährleistet. Scheller: "Nur so kann die Infektionsrate verlangsamt werden. Es geht darum, Zeit für unser Gesundheitssystem zu gewinnen." Alle sollen in den nächsten Wochen und Monaten in besonderem Maße verantwortungsbewusst für sich und ihre Mitmenschen handeln. Ein entsprechendes Stadtlogo mit Schellers Bitte "Füreinander einstehen und aufeinander Acht geben" verbreitet sich in sozialen Medien wie ein Lauffeuer.

Neuigkeiten zur Corona-Krise in Brandenburg an der Havel finden sich unter www.stadt-brandenburg.de, "ein Servicetelefon wird kurzfristig eingerichtet und bekanntgegeben", verspricht Steffen Scheller.

Übrigens: Auch der Landkreis informiert tagesaktuell zum Coronavirus und zwar unter www.potsdam-mittelmark.de. Die Internetseiten der Ämter und Gemeinden geben zudem Hinweise zum lokalen Geschehen. So findet sich zum Beispiel auf www.gross-kreutz.de: "Alle öffentlichen Veranstaltungen vom 16.03.2020 bis 19.04.2020 sind abgesagt. Wir bitten alle Vereine, Institutionen und Privatpersonen sich dementsprechend zu verhalten und ihre sozialen Kontakte zu minimieren. Die Gemeindeverwaltung wird in den kommenden Wochen den Besucherverkehr einschränken, aber dennoch vollumfänglich zur Verfügung stehen. Sie alle haben die Möglichkeit, über Telefon und E-Mail ihr Anliegen an uns zu richten."