Manuela Bohm

Nauen (MOZ) Die Flucht vor der Kontrolle der Polizei wurde in Nauen zunächst nicht einmal von einem Stomverteilerkasten gestoppt. Den Fahrer eines Toyota wollten Beamten in der Nacht zu Sonntag, gegen 0.30 Uhr, kontrollieren. Doch der polnische Fahrzeugführer entzog sich der Aufforderung zu halten. Bei der Weiterfahrt kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Verteilerkasten - Strom fiel in drei Haushalte aus. Weiter ging es zu Fuß. Der Fahrer flüchtete, konnte aber in unmittelbarer Nähe gefasst werden, wie es im Polizeibericht nachzulesen ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Blutalkoholwert von 1,34 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.