René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das Rathenower Bürgerbudget geht in die zweite Runde. Die Stadt will noch mehr Einwohner motivieren, eigene Vorstellungen für die Verwendung eines Teils des städtischen Haushalts einzubringen. Es geht nun ums Budget 2021.

Dafür sei das Verfahren noch einmal verbessert worden, wie es aus dem Rathaus heißt. Zur Einreichung und Bewertung der Ideen stünde nun insgesamt mehr Zeit zur Verfügung. Neu sei die zweiwöchige Unterstützerphase im Anschluss an die Vorschlagsphase. Sie biete Gelegenheit, auch die zuletzt eingereichten Vorschläge umfassend zu diskutieren.

Das Mindestalter zur Bewertung und Abstimmung wurde auf 14 Jahre gesenkt. Wer nicht über die technischen Voraussetzungen zur Nutzung der Beteiligungsplattform machmit.rathenow.de verfügt, kann Bewertung und Abstimmung auch schriftlich im Rathaus vornehmen. Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren können sich ausschließlich nur auf diese schriftliche Weise beteiligen.

Ab sofort und bis 13. April kann jedermann auf machmit.rathenow.de seine Vorschläge einreichen. Alternativ können die Ideen per Post, telefonisch oder persönlich in der Stadtverwaltung eingereicht werden. Da das Rathaus aktuell aufgrund der Corona-Epidemie den Besucherverkehr beschränkte, werden Bürger gebeten, sich möglichst online zu beteiligen.

Vom 14. bis 26. April können dann die eingereichten Vorschläge weiterhin diskutiert und unterstützt werden. Sofern sie ausreichend Unterstützungsstimmen erhalten, werden sie anschließend von der Stadtverwaltung auf die Umsetzbarkeit hin geprüft. Vom 2. bis 28. Juni kann über alle realisierbaren Vorschläge abgestimmt werden.

Mit der Beteiligung am Bürgerbudget können Rathenower über die Verwendung öffentlicher Gelder mitentscheiden und haben so direkten Einfluss auf die Gestaltung des Lebens in der Stadt und ihren Ortsteilen. Im Bürgerbudget stehen erneut 60.000 Euro für die Kernstadt Rathenow und insgesamt 15.000 Euro für die fünf Ortsteile zur Verfügung.