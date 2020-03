Dietrich Schröder

Brandenburg (MOZ) Kommen sie, oder kommen sie nicht? Das war für viele Brandenburger Unternehmen, in denen polnische Mitarbeiter beschäftigt sind, am Montagmorgen die bange Frage.

"Ohne unsere rund 50 Ärzte und anderen Mitarbeiter aus Polen könnten wir den Betrieb kaum aufrecht erhalten." Diese Aussage des Ärztlichen Direktors des Klinikum Schwedt, Professor Rüdiger Heicappell, beschreibt das Problem: Die Kollegen aus dem Nachbarland sind in vielen Bereichen wichtig.

Deshalb hatte es, nachdem die Schließung der polnischen Grenze am Wochenende bekannt geworden war, am Sonnabend im Schwedter Klinikum sogar eine Krisensitzung gegeben. "Wir haben vorsorglich auch einige Hotelzimmer für die Polen reserviert", so Heicappell. Doch polnische Berufspendler dürfen vorerst weiter nach Deutschland pendeln, wenn sie an der Grenze eine Bestätigung des deutschen Arbeitgebers vorweisen können.

"Aufgrund unserer Vorbereitung waren dann tatsächlich am Montag die meisten da", berichtet Heicappell. Eines der Hotelzimmer in Schwedt sein dann aber doch in den vergangenen Nächten von einem Arzt genutzt worden. "Allerdings nicht von einem polnischen Kollegen, sondern von einem deutschen. Dieser hat seine Wohnung in Stettin, ist am Wochenende aber sicherheitshalber nicht nach Hause gefahren, weil er nicht wusste, wie er am Montag zurückkommt."

Fünf polnische Lkw-Fahrer sind bei der Frankfurter Firma T+P-Logistik beschäftigt. "Wir haben am Montag ganz verschiedene Erfahrungen mit den neuen, zum Teil widersprüchlichen polnischen Regeln gemacht", beschreibt deren Geschäftsführer Michael Lange. Zwei der Kollegen, die im Grenzort Slubice wohnen, seien zu Fuß über die Oder gekommen und hätten sich wegen der Kontrollen um eine halbe Stunde verspätet. "Ein weiterer Kollege, der etwas weiter weg in Polen wohnt, kam zwar wie gewöhnlich mit seinem Pkw zu Arbeit. Doch wegen der langen Staus an der Autobahn hatte er über zwei Stunden Verspätung." Zwei weitere Polen wären in Absprache mit der Firma erst Mal zu Hause geblieben, weil sie unsicher seien, was in den nächsten Tagen passiert. Eventuell könnte die Grenze ja auch komplett geschlossen werden.

Tatsächlich gibt es in den am Wochenende erlassenen polnischen Regelungen noch einen Haken für Pendler, die mit dem Auto zur Arbeit nach Deutschland. "Die sollen nämlich nach der Einreise nach Polen erst 14 Tage in Quarantäne, so wie alle anderen Polen, die derzeit in ihr Land zurückkehren", hat Michael Lange erfahrern.

Auf diese Regelung verwies am Montag auch der Geschäftsführer des Berliner und Brandenburger Verkehrsgewerbes, Eberhard Tief, in einem Schreiben an alle Mitgliedsfirmen. Er gibt darin die Empfehlung: "Prüfen Sie am Unternehmensort Ressourcen zur Unterbringung von Fahrern an ihrem Standort, um sie notfalls im Land zu halten." Tief versichert auch, dass man den Staatssekretär des Brandenburger Infrastrukturministeriums, Rainer Genilke (CDU) darum gebeten habe, gegen diese polnische Regelung zu intervenieren. Denn andererseits durften nach Stand vom Montag polnische Fahrer mit Lkw-Fuhren durchaus in beide Richtungen über die Grenze fahren.

Rund zehn polnische Bauarbeiter, die bisher für die Errichtung eines neuen Wohn- und Geschäftskomplexes in Neuenhagen bei Berlin tätig waren, sind am Montag gar nicht zur Arbeit erschienen. Sie hätten mitgeteilt, dass sie wegen der Corona-Gefahr vorerst gar nicht nach Deutschland kommen wollen, sagte der Bauleiter. Sie dürften nicht die einzigen gewesen sein, die sich gestern so verhielten.

Wegen der Grenzkontrollen bildete sich auf der Autobahn 12 bei Frankfurter schon am Montag ein mehr als zehn Kilometer langer Lkw-Stau in Richtung Grenze. "Wenn man bedenkt, dass sonst erst Mitte der Woche der Verkehr Richtung Osten einsetzt, ist das ein Alarmzeichen", sagte der Verkehrsexperte Guido Noack von der IHK Ostbrandenburg.