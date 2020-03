Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Nazis werden am kommenden Sonnabend nicht durch Hennigsdorf marschieren. Auf Nachfrage teilte Dörte Röhrs, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, am Montag mit, dass der Anmelder die für die Zeit ab 13 Uhr angekündigte Versammlung zum sogenannten "Tag des politischen Gefangenen" wegen des Coronavirus abgesagt habe.

Offen bleibt, ob von den bislang bei der Polizei angemeldeten fünf Gegenaktionen – darunter soll sich eine von der Gruppe "Oberhavel nazifrei" befinden – einige stattfinden werden. Zur größten Aktion hat das Hennigsdorfer Bündnis Halt eingeladen. Geplant ist, sich am 21. März, dem Antirassismustag, ab 10 Uhr an den verschiedenen Orten, an denen Stolpersteine verlegt sind, zu treffen, um in einem Sternmarsch zum Rathausplatz zu laufen. Dort ist eine Gedenkveranstaltung geplant. Das Halt-Bündnis hat bislang dazu aufgerufen, Frühjahrspflanzen mitzubringen, um damit vor dem Rathaus das Wort "bunt" zu formen.

Mittlerweile ist es höchst unsicher, ob der Antirassismustag stattfinden kann. Das ergibt sich schon allein daraus, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Menschen derzeit vom Kreis genehmigt werden müssen. "Wir werden uns in der Arbeitsgruppe am Dienstag darüber verständigen", teilte Halt-Mitarbeiterin Ute Bartels mit.

Hennigsdorfs SPD hat derweil bereits mitgeteilt, wegen der Coronakrise "aus Rücksichtnahme und Verantwortung füreinander" nicht mehr an geplanten Gegenaktionen teilzunehmen. "Wir werden stattdessen die digitalen Medien nutzen, um am Samstag zu zeigen, wofür wir stehen", schrieben die SPD-Vorsitzenden Christine Freund und Udo Hoffmann.