Karina Hilbig lud zum Schautöpfern ein - Christiane Benz und Katleen Hädrich ließen sich den Ausflug in die Töpferei nicht nehmen. © Foto: B. Kraemer

Bärbel Kraemer

Görzke/Bad Belzig Eigentlich hatte das vergangene Wochenende bestes Ausflugswetter beschert. Dennoch blieben trotz verlockender Sonnenstrahlen viele Ausflügler daheim. Sie folgten dem Rat von Medizinern, aufgrund der steigenden Zahl an Coronainfektionen ihren Aktionsradius und damit zugleich ihre Aktivitäten einzuschränken.

In diesem Zusammenhang waren bereits vielerorts kurzfristig Veranstaltungen abgesagt worden. Nicht abgesagt war indes der Tag der Offenen Töpfereien am vergangenen Sonnabend und Sonntag. Acht Werkstätten und Ateliers waren in hiesiger Region geöffnet. Töpfer und Keramiker hofften auf - wie gewöhnlich - viele Besucher. Sie wollten ihr Handwerk präsentieren und sich bei der Arbeit über die Schulter schauen lassen. Verbunden mit dem verlockenden Angebot, dass Gäste sich im Umgang mit Ton selbst ausprobieren können.

Doch der Besucherstrom hielt sich, ganz anderes als in den zurückliegenden Jahren, in Grenzen.

"Es sind deutlich weniger Besucher gekommen", schätzte beispielsweise Karina Hilbig ein. Ihr Atelier in Bad Belzig war für Besucher am Sonnabend und Sonntag jeweils bis 18.00 Uhr geöffnet. Obgleich es sich einige Stammkunden auch von außerhalb nicht hatten nehmen lassen, ihrem Ladengeschäft einen Besuch abzustatten, blieb die Zahl der Gäste deutlich hinter den Erwartungen zurück. Wer kam, nutzte jedoch die zusätzliche Einkaufsgelegenheit.

Obgleich der Tag der offenen Töpfereien für Liebhaber des irdenen Geschirrs ein fester Termin im Kalender ist, zeigte sich die Situation in Görzke nicht anders.

Dort hatte gleich ein halbes dutzend Werkstätten geöffnet. "Wenn überhaupt, dann waren nur halb so viele Besucher wie in den Vorjahren unterwegs", fasste Innungsmeister Peter Ludwig zusammen. Dreistellige Besucherzahlen hatte es in den vergangenen Jahren dort gegeben.

Viele Besucher, so die Einschätzung von Ludwig, waren ob vieler teils kurzfristiger Veranstaltungsabsagen verunsichert. "Diese Unsicherheit der Menschen hat man gespürt", so der Görzker.

Mit Blick auf den traditionellen Töpfermarkt am Osterwochenende betonte Ludwig, dass dieser nach Möglichkeit nicht ausfallen soll. Ist dieser Termin doch für viele Freunde der Handwerkskunst ein fester Termin im Kalender und für die Töpfer einer der wichtigsten Veranstaltungen im Jahresverlauf, zum präsentieren, zum verkaufen.