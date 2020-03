Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die LIGA der freien Wohlfahrtspflege appelliert an die Kommunen, bei der ab Mittwoch geltenden eingeschränkten Kinderbetreuung alle Standorte weiterhin für die Notbetreuung zu nutzen.

Es sei nicht sinnvoll, einzelne Kitas zu schließen und die Kinder in einigen wenigen Einrichtungen außerhalb der gewohnten Umgebung zu konzentrieren, erklärte Anne Baaske, Geschäftsführerin der AWO Brandenburg gegenüber der MOZ. Es sei besser, die Kinder in entsprechend verkleinerten Gruppen in ihren angestammten Kitas zu betreuen.

Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin hat in einem Schreiben an die Wohlfahrtsverbände mitgeteilt, dass trotz Schul- und Kitaschließungen das sonderpädagogische Personal weiter finanziert werden wird, auch wenn die Leistungen nicht erbracht werden können. Das gleiche gelte auch für Schulsozialarbeiter, die vom Kreis finanziert werden. Die LIGA der Freien Wohlfahrtsfürsorge begrüßte das Vorgehen des Landkreises ausdrücklich.