Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Auf völlig neue Unterrichtsformate müssen sich Schülerinnen und Schüler, aber auch die Lehrkräfte des Marie-Curie-Gymnasiums in Hohen Neuendorf einstellen. Ab Mittwoch wird zunächst nur noch virtuell unterrichtet. Der komplette Unterricht mit allen Lehrern findet dann also statt – nur eben in verschiedenen "Klassenzimmern im Internet".

Während die Lehrerinnen und Lehrer in leeren Klassenräumen an der Waldstraße sitzen, verfolgen die Jugendlichen den Unterricht zu Hause vor dem Bildschirm. Am Sonntag wurde das System bereits mit einigen Lehrkräften und mehr als 33 Gymnasiasten erfolgreich getestet. "Das war richtig spannend", berichtet Mathe- und Informatiklehrer Paul Aurin, der das Projekt gemeinsam mit seinem Kollegen Benjamin Lutter vor zwei Jahren initiiert hat. In Teamarbeit ist dann unter dem Namen "MyCurie" eine Internet-Plattform entstanden, die das digitale Lernen und Lehren nun möglich macht. "Wir haben jetzt die Chance, ganz neue didaktische Methoden auszuprobieren", freut sich Lutter auf die anstehende Herausforderung.

Der Unterricht findet auf zwei Wegen statt. So gibt es einen Live-Stream aus dem leeren Klassenzimmer. Die Lehrer werden beim Unterrichten also gefilmt. Die Klasse folgt dem Unterricht und sieht auch, was an der elektronischen Tafel steht. Die Lehrer sind mit Laptops ausgestattet, die mit der Tafel verbunden sind, sodass sie dort auch Aufgaben formulieren oder Filme zeigen können.

Die zweite Möglichkeit ist, dass die Klasse per Mail Aufgaben bekommt, die in Stillarbeit erledigt werden. Es steht auch ein Gesprächsraum (Chat) zur Verfügung, in dem sich schriftlich unterhalten werden kann.

In beiden Fällen können die Jugendlichen und die Lehrer miteinander kommunizieren. "Dabei gelten dann auch die Regeln des analogen Unterrichts", so Aurin. Ob und wie Noten gegeben werden, wird noch beraten. Klar ist ihm aber schon jetzt, dass von "beiden Seiten viel Disziplin" erforderlich ist.

Online-Spieler im Vorteil

Das Projekt "Virtuelles Lernen" wird schon seit zwei Jahren vorbereitet. Schulleiter Thomas Meinecke hofft, dass von der Pionierarbeit an seinem Gymnasium andere Schulen profitieren. Im Kollegenkreis außerhalb des Marie-Curie-Gymnasiums werde der virtuelle Unterricht bereits mit großer Neugierde verfolgt, berichtet Meinecke von ersten Nachfragen anderer Schulen. Das Hohen Neuendorfer Gymnasium ist nach eigener Einschätzung eine der wenigen Schulen in Brandenburg, die diese Art des Unterrichts technisch und personell anbieten kann. Direktor Meinecke ist dem Landkreis dankbar, dass er das Projekt finanziell und technisch unterstützt. Sogar an diesem Wochenende wurden die Rechner noch mit der notwendigen Software bespielt. "Jetzt ist die Zeit, wo Innovationen möglich sind", motiviert Meinecke andere Schulen, auch konsequent den Schritt in das digitale Zeitalter zu gehen. Die Lehrerkonferenz am Montagnachmittag fand auch schon im Live-Stream statt.

Lehrer Benjamin Lutter glaubt nicht, dass die Jugendlichen große Umstellungsprobleme haben werden. "Die meisten können sehr gut mit dem Computer und dem Handy umgehen", zeigt er sich vor dem Start zuversichtlich. Er denkt, dass Jugendliche, die Erfahrungen mit Online-Spielen wie "Minecraft" haben, sogar im Vorteil sein können.

Schüler reagieren gelassen

Die Schüler reagieren gelassen auf die neue Unterrichtsform. "Ich denke, dass die meisten Schüler weniger Umstellungsprobleme haben werden als manche Lehrer", sagt der 17-jährige Robin Rossmann. Er ist froh, so kurz vor den Abiturprüfungen weiterhin unterrichtet zu werden. Ähnlich sieht es sein Zwillingsbruder Ravel: "Es ist eine gute Lösung. Ich bin gespannt, ob am Mittwoch alles funktioniert." Er glaubt aber auch, dass der virtuelle Unterricht die "richtige Schule" nicht ersetzen kann.

Einige angehende Abiturienten nutzten die Gunst der Stunde und trafen sich am Vormittag außerhalb der Schule, um den Beginn ihrer letzten Schulwoche zu feiern. Denn wenn nach den Ferien die Schulen wieder, wie geplant, öffnen, stehen die Abi-Klausuren an. Oberstufenkoordinator Rüdiger Becker hat deshalb die Erledigung der Formalitäten schon um zwei Wochen vorgezogen.