Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Die märkische Justiz reagiert teilweise auf die steigende Zahl von Infektionen.

Der Direktor des Cottbuser Amtsgerichts berichtete am Montag in einer längeren Erklärung, dass er Richterinnen und Richtern empfohlen habe, die Durchführung von Verhandlungen, Sitzungen und Anhörungsterminen "weitestgehend zu vermeiden, also auf das unerlässliche Maß zu beschränken". Seine Sorge sei schlichtweg, dass bald nicht mehr genug Personal zur Verfügung stehe, betonte Michael Höhr. "Folglich kann es dazu kommen, dass die in den kommenden Wochen angesetzten Verhandlungstermine am Amtsgericht Cottbus aufgehoben werden." Geladene Personen sollten sich telefonisch beim Amtsgericht erkundigen, ob ihr Termin stattfindet, ergänzte der Direktor.

Es seien zudem auch weitergehende Notfallszenarien betrachtet und entsprechende Planungen am Amtsgericht Cottbus durchgeführt worden, um sicherzustellen, dass "ein nicht zu unterschreitendes Minimum an Justizgewährung" auf alle Fälle gewährleistet bleibe.

Das Landgericht Cottbus kündigte ebenfalls an, dass Verhandlungen, Anhörungen und Serviceleistungen "in den kommenden Wochen, jedenfalls bis einschließlich 19. April, stark reduziert werden". Eine ähnliche Mitteilung veröffentlichte am Montag das Landgericht Potsdam. Von den Landgerichten in Neuruppin und Frankfurt gab es hingegen zunächst keine Erklärung. Auf Nachfragen reagierten die Verantwortlichen bis zum späten Nachmittag nicht. Das Justizministerium in Potsdam war am Montag für eine Stellungnahme ebenfalls nicht zu erreichen. Offen ist damit auch, wie es für die Staatsanwaltschaften und den Strafvollzug im Land weitergeht.