Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Mit dem Auto vorfahren, Scheibe runter, der Corona-Abstrich wird gemacht, Scheibe hoch und weiterfahren. So soll ab Mittwoch bei den Ruppiner Kliniken in Neuruppin die Untersuchung auf den Coronavirus Sars-CoV-2 an einem speziellen Drive-In-Schalter durchgeführt werden. Das Projekt stellte Dr. Matthias Voth, Geschäftsführer der Kliniken, vor.

Ziel sei die zentrale Testung auf den Coronavirus im Auftrag des Landkreises und in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten, erklärte Voth. Nicht jeder kann und darf das neue Angebot in Anspruch nehmen. Voraussetzung für den Drive-In-Test ist ein vorheriger Kontakt zum Hausarzt, der auch telefonisch erfolgen kann. Der Arzt gibt dann über das Gesundheitsamt bei einem begründeten Verdacht auf die Lungenkrankheit Covid-19 den Test in Auftrag. Nach 24 bis 72 Stunden liegt das Ergebnis vor, das dem Hausarzt mitgeteilt wird. Voth wies darauf hin, dass die Tests zwar auf dem Gelände der Kliniken durchgeführt werden, jedoch keineswegs in deren Räumlichkeiten. Er müsse die Patienten und vor allem die Mitarbeiter schützen, so Voth. "Sie sind der stationäre Rückhalt."

Seit Freitag befinden sich die Ruppiner Kliniken im sogenannten Krisenmodus, obwohl es derzeit weder einen nachgewiesenen Fall, noch einen begründeten Verdachtsfall auf Covid-19 im Landkreis gibt. Doch die Kliniken wollen vorbereitet sein. So wurden alle geplanten Operationen abgesagt, bei denen es medizinisch möglich ist, berichtet Voth. Zudem soll die Anzahl der intensivmedizinischen Beatmungsplätze von derzeit 20 auf 52 hochgefahren werden, berichtet der Geschäftsführer. Die entsprechenden Geräte habe er bei Gesundheitsminister Jens Spahn und beim Land geordert. "Wir selber können keine Technik mehr bestellen. Außerdem wurde heute kurzfristig entschieden, die Bundeswehr um Hilfe zu bitten", so Voth. Die Coronakrise sorgt im Landkreis zudem für weitere Einschränkungen. Ab Mittwoch sind die Schulen zu.