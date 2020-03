Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Ab Dienstag, 17. März, bleiben wegen des sich ausbreitenden Coronavirus die meisten Einrichtungen der Stadt Hennigsdorf geschlossen.

Aufgrund der dynamischen Verbreitung des Coronavirus ist zum Schutz der Bevölkerung ein unverzügliches, entschlossenes Vorgehen notwendig. Vor diesem Hintergrund hat sich Bürgermeister Thomas Günther (SPD) entschieden, kommunale Einrichtungen zu schließen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin telefonisch und per E-Mail zu erreichen.

Nachstehende Kommunale Einrichtungen stehen für den Besucherverkehr ab Dienstag, 17. März, nicht zur Verfügung:

-Stadtbibliothek

-Musikschule

-Stadtklubhaus

-Bürgerhaus (Ausstellungen & Veranstaltungen), Grenzturm

-Stadtarchiv

-Altes Rathaus (stadtgeschichtliche Ausstellung)

-Stadtinformation

-Sporthallen

-Kegelbahn inklusive Vereinsheim.

Das Gemeinschaftszentrum Conradsberg wird ebenfalls geschlossen. Die Versorgung der Tafel(montags) erfolgt im Außenbereich (Hof) und wird bis auf Weiteres sichergestellt.

Beerdigungen auf dem Waldfriedhof werden weiterhin ermöglicht. Wir bitten darum, die Zahl der Trauergäste auf 30 Personen in der Kapelle zu beschränken, da andernfalls der notwendige Sicherheitsabstand nicht gewährleistet werden kann.Der Besucherverkehr im Rathaus wird eingeschränkt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dienstags 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie donnerstags 9 bis 12 Uhr zu erreichen. Das Bürgerbüro wird versuchen, eine Einzelabfertigung zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine Kontaktaufnahme in allen Bereiche telefonisch, per E-Mail oder über den Postweg möglich.

Auch die kommunalen Unternehmen sind von den Einschränkungen betroffen. Hinsichtlich der Kundencenter (Stadtwerke, HWB - Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft) bitten wir, aktuelle Informationen auf den Webseiten zu entnehmen. Die Nachbarschaftstreffs sind seit Montag, 16. März, geschlossen. Der Jugendklub im Conradsberg schließt ab Dienstag, 17. März. Der Besuch des Aqua Stadtbades ist ab Mittwoch, 18. März, nicht mehr möglich.

Kindertagesstätten und HorteEltern werden gebeten, Anträge auf Notbetreuung über den Landkreis Oberhavel zu stellen. Die Stadt Hennigsdorf stellt dafür Formulare des Landkreises in den Kindertagesstätten zur Verfügung.

Weitergehende Informationen zur Schließung der Schulen und Kindertagesstätten werden über den Landkreis Oberhavel erfolgen. Bitte verfolgen Sie hierzu die Mitteilungen des Landkreises unter www.oberhavel.de