Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Ab Mittwoch werden in den Kitas in Oberhavel nur noch Kinder betreut, deren Eltern in Berufen tätig sind, die zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens beitragen. Das sagte Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf am Montagnachmittag. Dafür werden auch Lehrer in den Horten benötigt. "Lehrer unterrichten nicht, Lehrer betreuen", sagte Niendorf.

Eltern müssen pro sorgeberechtigtem Kind und pro sorgeberechtigter Person einen Antrag ausfüllen und vom Arbeitgeber unterschreiben lassen. Die Formulare sind abrufbar auf www.oberhavel.de und auf den Homepages der Kommunen. Der Landkreis entscheidet dann, ob eine Betreuung ermöglicht wird. Ausgefüllte Anträge sollen auf keinen Fall persönlich überbracht sondersn gesendet werden – per E-Mail an kindernotbetreuung@oberhavel.de oder per Fax 03301 60180999. Die Antwort mit der positiven Entscheidung muss ausgedruckt werden. "Der Ausdruck gilt als Eintrittsformular zur Betreuung in den Kitas und Horten", sage Ordnungsdezernent Matthias Rink. Formulare sollen nicht persönlich überbracht werden. Landrat Ludger Weskamp empfahl, den Antrag möglichst schnell zu stellen.

Anträge könnten gestellt werden von Personen, deren Arbeit "zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens unverzichtbar" seien. Dies betreffe neben medizinischem Personal und Apothekern, auch die Bereiche Energie, Wasser und Abwasser, Lebensmittelversorgung, Landes- und Kommunalverwaltung, Polizei, Justiz sowie Erzieher und Betreuer. Die Berufsgruppen sind im Antragsformular genannt.

"Wir sind darauf eingestellt, schnellstmöglich schon morgens zu entscheiden", sagte Rink. Der Kreis rechne mit einer vierstelligen Zahl von Anträgen. Möglicherweise könne nicht jeder Antrag bis Mittwoch bearbeitet werden. Rink sicherte eine schnelle und gründliche Bearbeitung zu. Die Mitarbeiter seien dafür geschult worden.

Eine Hotline zur Betreuung ist eingerichtet: 03301 601 3400 (heute bis 20 Uhr, in den folgenden Tagen 7 bis 18 Uhr erreichbar).

"Wir werden schauen, welche weiteren Schritte zur Eindämmung wir unternehmen", sagte Weskamp. Ab Mittwoch werde der Busfahrplan der OVG auf den Ferienfahrplan umgestellt. Klassischer Schulbusverkehr finde dann nicht mehr statt. Kinder sollten aber dennoch in die Betreuungseinrichtungen kommen.

Der Landkreis gab am Montag den fünften Fall einer Corona-Infektion an. Betroffen sei eine Person aus Glienicke. Insgesamt gab es am Montag (Stand 14 Uhr) 180 Verdachtsfälle in Oberhavel. Davon seien 92 Personen negativ getestet worden, bei 88 stehe das Testergebnis noch aus, sagte Kerstin Niendorf. 54 Kontaktpersonen seien in Isolation. Insgesamt seien die Fallzahlen in Oberhavel im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrig, sagte der Landrat.

Um die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, würden in den nächsten Tagen weitere Entscheidungen getroffen werden. Freizeiteinrichtungen sollten geschlossen sein, sagte Weskamp. "Wenn das nicht freiwillig erfolgt, werden wir mit Allgemeinverfügungen reagieren." Das gelte für Sport- und Freizeiteinrichtungen. Die Turm-Erlebniscity in Oranienburg bleibt zunächst geöffnet. Geschäftsführer Kay Duberow kündigte an, am Dienstag über weitere Schritte zu informieren.

"Gehen Sie weiter besonnen mit der Ansteckungsgefahr um", appellierte Weskamp an die Bevölkerung.