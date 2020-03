Stau durch Corona-Grenzkontrollen in Polen

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Grenzkontrollen am Grenzübergang Swiecko wegen der Corona-Pandemie sorgen für kilometerlangen Rückstau auf der A12. Um 13.10 Uhr sperrte nach Auskunft der Polizei die Autobahnmeisterei die Auffahrt Frankfurt (Oder)-Mitte in Richtung Polen, um drohenden Rückstau in die Stadt hinein zu vermeiden und die B87 und die B112 freizuhalten.

Auch die Auffahrt Frankfurt (Oder)-West ist aufgrund von Stau auf der A12 verstopft. Bis Müllrose und weiter staut sich der Verkehr am Montag.

Anwohner aus dem Frankfurter Ortsteil Markendorf, die sich an die MOZ wandten, befürchten, dass in den nächsten Tagen kein normaler Verkehr über die beiden Bundesstraßen möglich sein wird, da der Grenzverkehr Richtung Polen erfahrungsgemäß im Laufe der Woche zunehme. Sie schlagen vor, sämtliche Auffahrten der A12 in Richtung Polen ab der Anschlussstelle Müllrose zu sperren, damit das Umfahren des Staus "nicht mehr interessant wäre".