Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Infrastrukturminister Guido Beermann (CDU) befindet sich aktuell in häuslicher Isolation.

Darüber informierte die Staatskanzlei am Montag. Der Minister war bis zum 12. März im österreichischen Tirol im Urlaub. Die Region ist inzwischen als Risikogebiet für Corona eingestuft. Nach Angaben seines Ministeriums nahm er am Freitag noch an einer Sondersitzung des Kabinetts teil. Am Samstag verzichtete er dann auf die Beratung mit den Kabinettskollegen. Laut Staatskanzlei zeigt Beermann keine Symptome und arbeitet von zu Hause aus.