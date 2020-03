Markus Kluge

Netzeband (MOZ) Die Vorsichtsmaßnahmen aufgrund des sich ausbreitenden Coronavirus stellen Musiker, Künstler und andere Freischaffende vor Herausforderungen. Die in Netzeband lebende Klarinettistin Sabina Matthus-Bébié und der Akkordeonist Felix Kroll bilden das "Duo Goldrausch". Ursprünglich sollte es am Dienstag, 17. März, im Berliner BKA-Theater vor vollen Rängen spielen. Doch der Live-Auftritt wurde wie viele andere Veranstaltungen abgesagt. Stattdessen spielt das Duo allein im Saal – so wie vor wenigen Tagen der berühmte Popstar James Blunt in der Elbphilharmonie in Hamburg. Das Goldrausch-Konzert wird für Musikliebhaber ebenfalls live übertragen – am Dienstag ab 20.30 Uhr online auf der Facebook-Seite "Unerhörte Musik" beziehungsweise über https://t1p.de/99g8. Über diese ungewöhnlichen Umstände für die Musiker sprach RA-Redaktionsleitermit Sabina Matthus-Bébie.

Frau Matthus-Bébié, warum haben Sie sich entschieden, das Konzert zu übertragen und es nicht einfach abzusagen?

Der Veranstalter hat uns den Vorschlag gemacht, das Konzert so zu spielen und nicht einfach abzusagen. Das geht nur, weil wir in der Nähe von Berlin wohnen. Andere Konzerte wurden abgesagt, weil die Musiker zu weit weg wohnen. Hätten wir das Konzert abgesagt, würde es keine Gage geben. Für freischaffende Musiker ist die Situation mit den Absagen derzeit verheerend.

Was erwarten sie von dem Konzert vor leeren Rängen?

Ich werde mir das Publikum einfach vorstellen. Natürlich ist dies eine neue Erfahrung, aber wenn man eine Aufnahme macht, hat man ja im Normalfall auch kein Publikum. Man versenkt sich halt im Geiste ganz in die Musik.

Werden Ihnen der Beifall und die Reaktionen des Publikums nicht fehlen?

Klar ist das schade, wenn man das Publikum nicht spürt, beziehungsweise keine Reaktion erhält. Publikum ist immer wichtig. Man spürt als Musiker, wie die Zuhörer empfinden, man kann darauf reagieren. Im besten Fall trägt einen das Publikum.

Wie werden sich solche Sicherheitsvorkehrungen auf Ihre freiberufliche Arbeit auswirken?

Es werde langfristig Konzerte verschoben oder abgesagt. Das hat vor allem für Musiker, welche hauptsächlich von Konzerten leben, krasse Folgen, da sie erst mal nichts verdienen. Es gibt zwar Fonds, die wohl eine Entschädigung für ausgefallene Konzerte zahlen, aber der größere Teil der Einnahmen fehlt, und es kommt ein bürokratischer Aufwand auf einen zu, wenn man diese Entschädigungen einfordern möchte. Abgesehen davon ist es frustrierend, wenn Konzerte abgesagt werden, weil man sich darauf vorbereitet hat. Es ist allerdings wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass nicht nur Kulturschaffende, sondern auch Sportler, Techniker und viele andere Berufe, welche mit Veranstaltungen zu tun haben, von den zahlreichen Absagen betroffen sind. Letztendlich ist es wie es ist. Hoffentlich überstehen die Menschen diese Krise. Irgendwann kehrt hoffentlich die Normalität wieder zurück.