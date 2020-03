Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Dienstag ist der vorerst letzte Kita- und Schultag auch in Frankfurt, denn die Stadt schließt ab Mittwoch bis 19. April alle Krippen, Kitas, Schulen und Horte, um die weitere Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Am Montagnachmittag informierte die Stadtverwaltung darüber, wie die Notbetreuung organisiert wird.

Diese gilt nur für Kinder, deren Eltern alleinerziehend sind und in sogenannten strukturrelevanten Berufen arbeiten oder Familien mit beiden Elternteilen in diesen Berufen. In Frankfurt betrifft das derzeit: Stadtwerke, Wasserwirtschaft, SVF, Abfallwirtschaft, Polizei, Justiz, Leistungsgewährung des Jobcenters, Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, Ordnungsamt, EWP, Gesundheitswesen (Kliniken, Pflege, Behinderten- und Jugendhilfe, Ärzte, Hospize, Lehr- und Betreuungspersonal an der Hansaschule, Mitarbeiter in der Wohnungslosenhilfe, Gemeinschaftsunterkünften, im Kinderschutz). Auch das Betreuungspersonal, das den Notbetrieb sicherstellt, hat Recht auf einen Platz.

Am Dienstag von 14 Uhr bis zur Hort-/Kitaschließung und am Mittwoch ab Öffnung bis 10 Uhr können Eltern einen Antrag auf Notbetreuung stellen und die Arbeitgeberbescheinigung abgeben. Die Notbetreuung gilt nur für Kinder, die keine Krankheitssymptome zeigen, keinen Kontakt zu Infizierten hatten und 14 Tagen nicht in einem Risikogebiet waren. Eltern, die ihre Kinder nicht in Kita/Hort bringen können, müssen für diese Zeit keine Elternbeiträge zahlen.

E-Learning und Hausaufgaben

Im Kinderhaus am Südring lief am Montag der Betrieb ganz normal weiter, es fehlten lediglich ein paar kranke Kinder. In der Kita "Hans und Hanka", berichtete Leiterin Bianca Schulz, ließen einige Eltern schon am Montag ihre Kinder zu Hause. Der Großteil der Eltern, der am Montag an sie herantrat, sei berufstätig und habe deshalb Sorge. "Aber wir haben ja offen, für die Notbetreuung. Das funktioniert schon", sagte sie. Einige ihrer Kollegen hätten Urlaub genommen, ansonsten sei die Belegschaft in der Kita.

Zum Glück, sagt Josefine Sarrach, werden Tochter Summer-Sky und Sohn Anakin beim Vater im Büro betreut. Für sie selbst wäre es schwierig, denn die Friseurin muss weiter arbeiten gehen. Der Großmutter der beiden will sie diese Aufgabe nicht übertragen, denn die ist gesundheitlich noch etwas angeschlagen von einer vorherigen Krankheit. "Wir hoffen, dass es nicht noch länger dauert als die geplanten vier Wochen."

An der meko-Grundschule haben die Schüler über verschiedene elektronische Angebote die Möglichkeit, auch von zu Hause aus zu lernen. Auf der Internetseite der Schule finden sich passwortgeschützte Aufgaben für jede Klassenstufe. Die Fünft- und Sechstklässler können auch über die Lernplattform Quizacademy auf spielerische Art Fragen beantworten. "Man bekommt direkt eine Rückmeldung", erklärt Schulleiter Sebastian Obeth. Eine dritte E-Learning-Möglichkeit ist die App "Padlet", eine digitale Pinnwand, auf der die Schüler mit Fotos, Texten und Smileys ihre Lernfortschritte dokumentieren können. Die Eltern hält Sebastian Obeth per E-Mail auf dem Laufenden. Im Sekretariat der Schule gab es am Montag sehr viele Anrufe von Eltern, berichtet er.

Eltern sind auch untereinander sehr gut vernetzt, hieß es aus der Lenné-Grundschule, wo am Montag etwa ein Drittel der Schüler fehlte. Die Schulaufgaben, die jetzt noch erteilt wurden, werden unter den Eltern und Schülern verschickt. Und auch auf der Homepage lasse sich das nachlesen. So kämen auch die polnischen Schüler, die bereits seit Montag der Schule fernbleiben müssen, an die Aufgaben.

Davon, dass polnische Schüler durch die Grenzschließung schon nicht mehr zur Schule kommen konnten, ist auch das Karl-Liebknecht-Gymnasium betroffen. Einerseits geht es dabei um Polen, die das Gymnasium ab Jahrgangsstufe 9 bis zum Abitur besuchen. Andererseits wurde bereits vergangene Woche die traditionelle Abschlussveranstaltung des Latarnia-Projekts abgesagt, informierte Schulleiter Torsten Kleefeld bereits am Freitag. In diesem lernen Schüler des Liebknecht-Gymnasiums und der Grundschule Nr. 2 in Słubice alle 14 Tage in der anderen Stadt.

Adresse für Eltern, die unsicher sind, ob sie strukturrelevanten Berufen angehören: kitabetreuung@frankfurt-oder.de