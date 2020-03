Ellen Hasenkamp

Brandenburg (NBR) Das Corona-Virus wirft viele Fragen zu verschiedenen Themen auf. Dazu zählt auch der Einsatz der Bundeswehr im Inneren.

Die wichtigste Aufgabe der deutschen Streitkräfte ist natürlich der Einsatz im Verteidigungsfall. Der kann nach Artikel 115a des Grundgesetzes dann erklärt werden, wenn das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Im Verteidigungsfall kann die Bundeswehr auch im Inland aktiv werden, zum Beispiel zum Schutz von Wasserwerken oder zur Verkehrsregelung. Außerhalb des Verteidigungsfalls gelten für Bundeswehr-Einsätze im Inneren strenge Vorbehalte.

Darf die Bundeswehr nun wegen Corona aktiv werden?

Ja – und zwar zunächst aufgrund von Amtshilfe. Das wurde beispielsweise schon während der Flüchtlingskrise praktiziert, als Soldaten der Bundeswehr sich daran beteiligten, Personalien der Migranten aufzunehmen oder Akten anzulegen, um den Ansturm besser zu bewältigen. Auch in der Corona-Krise ist nun eine solche Amtshilfe möglich.

Was kann die Bundeswehr leisten?Einiges, aber auch nicht alles. Der besonders betroffene Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen beispielsweise hatte die Bundeswehr um labormedizinische Unterstützung geben, um mehr Menschen auf das Virus testen zu können. Den Antrag musste die Truppe allerdings ablehnen, denn diese Fähigkeit hat sie nicht im Angebot, wie ein Sprecher sagte. Grundsätzlich aber sicherte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schon am Wochenende zu: „Wir planen auf allen Ebenen so, dass wir alle kritischen Bereiche sicher abdecken könnten - auch das, was an Amtshilfe auf uns zukommt.“ Diese Art der Unterstützung wird in den kommenden Wochen sicher noch ausgeweitet werden. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder forderte bereits, die Bundeswehr verstärkt im Kampf gegen die Corona-Epidemie einzubinden. „Sie muss mit Pflegepersonal, Ärzten, Laboreinrichtungen und Kapazitäten in ihren Krankenhäusern mithelfen», sagte der CSU-Chef in einem Interview. Nach Angaben der Bundeswehr sind bereits für die nächsten Tage Hilfen beispielsweise beim Be- und Entladen von medizinischem Gerät vorgesehen.

Was hat die Bundeswehr bisher schon getan?

Der erste Einsatz der Bundeswehr in Sachen Corona erfolgte bereits Ende Januar. Die Luftwaffe holte Bundesbürger aus der chinesischen Provinz Wuhan zurück nach Deutschland. Anschließend kamen die Menschen in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim in Quarantäne und wurden dort vom Roten Kreuz und der Bundeswehr versorgt. Außerdem hilft das Beschaffungsamt der Truppe derzeit dem Bundesgesundheitsministerium und verhandelt über Verträge zum Ankauf von Atemschutzmasken, Anzügen und Medikamenten.

Was hat es mit dem Aufruf an die Reservisten auf sich? Werden die jetzt zwangsverpflichtet?

Nein, nach Angaben des Ministeriums handelt es sich nicht um ein "Beorderung", sondern um einen Aufruf an Freiwillige. Auf seiner Website und via Twitter hatte der Sanitätsdienst der Bundeswehr am Freitag geschrieben, gesucht würden "ab sofort Reservistinnen und Reservisten aus dem Sanitätsdienst für die personelle Verstärkung der fünf Bundeswehrkrankenhäuser". In der Truppe wurde darauf hingewiesen, dass so mögliche Ausfälle durch die Schließung von Schulen und Kindergärten kompensiert werden sollen. Inzwischen gab es nach Bundeswehr-Angaben vom Montag bereits 730 Rückmeldungen deswegen. "Davon können recht zeitnah 380 Reservistinnen und Reservisten beim Sanitätsdienst der Bundeswehr eingesetzt werden", sagte ein Sprecher des Sanitätswesens. Es habe sich auch Fachpersonal gemeldet, das vorher nicht in der Bundeswehr gearbeitet habe. Diese Interessenten seien an zivile Organisationen verwiesen worden.

Inwieweit ist die Bundeswehr selbst vom Virus betroffen?

Nach Angaben von Montagmittag gibt es in der Truppe bisher 25 bestätigte Infektionen und mehr als 200 begründete Verdachtsfälle. Zum Schutz der Mitarbeiter fuhr auch die Bundeswehr ihren Betrieb massiv runter. Die Streitkräftebasis, interner Dienstleister und Schaltstelle für viele Aufgaben, erklärte am Sonntag, der Dienstbetrieb werde "ab sofort auf das unabweisbar Notwendige" reduziert. Nicht benötigtes Personal soll zu Hause bleiben, sich aber abrufbereit halten. Trotz der Einschränkungen sei die Truppe sei derzeit "vollständig in der Lage, allen Anforderungen gerecht zu werden" versicherte ein Ministeriumssprecher am Montag.

Und was ist mit dem Katastrophenfall?

Bayern hat aufgrund der Corona-Pandemie bereits den Katastrophenfall ausgerufen. Verbunden sind damit besondere Durchgriffsrechte für den Staat, die sonst geltende Freiheiten der Bürger außer Kraft setzen. So sind beispielsweise Versammlungen im gesamten Freistaat untersagt. Die Bundeswehr kann auch im Fall von Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen zur Unterstützung eingesetzt werden. Vorbild sind hier die Einsätze bei Überschwemmungen oder bei den Waldbränden im letzten Sommer.