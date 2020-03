Matthias Henke

Gransee (MOZ) Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen der evangelischen Christen Gransees wurden bis auf Weiteres abgesagt. Doch das bedeute nicht, dass das Gemeindeleben in Zeiten von Corona einschlafe, im Gegenteil, wie Pfarrer Christian Guth am Montag im Gespräch mit dieser Zeitung sagte.

Die Gemeinde beteilige sich an der Aktion, mit der landauf landab zur gegenseitigen Hilfe aufgerufen wird, um etwa Angehörige von Risikogruppen wie Menschen mit Vorerkrankungen oder Senioren zu schützen. Als das Thema zur Sprache kam, sei die Begeisterung dafür gleich groß gewesen. Ganz konkret gehe es etwa um Hilfe beim Einkaufen oder bei anderen Erledigungen, um die Zahl der Kontakte zu anderen Menschen für diese Personen so gering wie möglich zu halten. "Wenn man sowieso in den Supermarkt geht, ist das ja kein großer Zusatzaufwand. Das bietet sich einfach an, auf diese Art und Weise zu helfen. Im Gemeindebüro wird die Aktion koordiniert. Hilfesuchende beziehungsweise Hilfswillige können sich unter 03306 2676 oder gemeindebuero@kirchengemeinde-gransee.de melden. Vom persönlichen Aufsuchen des Gemeindebüros bittet Pfarrer Guth aufgrund der derzeitigen Situation abzusehen.

Zudem ruft die Kirchengemeinde zum kollektiven Gebet für alle, die vom Corona-Virus betroffen sind. Zum Anlass könne etwa das tägliche Glockengeläut um 18 Uhr genommen werden.