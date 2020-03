Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Volle Kassen am umsatzschwachen Montag in den Baumärkten Oberhavels: Die mögliche Schließung von Geschäften im Einzelhandel, die nicht für die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung wichtig sind, treibt die Menschen auch in die Baumärkte. Am Nachmittag betrug die Wartezeit vor den Kassen in der Bauhaus-Filiale in Birkenwerder und in der Hornbach-Filiale in Velten wesentlich länger als an einem normalen Montag. Zeitweise waren alle Kassen besetzt. Trotzdem betrug die Wartezeit oft 15 Minuten und länger.

Die Kunden, die nicht zitiert werden wollten, deckten sich mit Baummaterial sowie Gartenbedarf ein, damit sie etwas zu tun haben, sollten sie in häusliche Isolation geraten.

Die Geschäftsleitungen wollten sich zu den Gerüchten nicht äußern. Verkäufer zuckten ratlos die Schultern.