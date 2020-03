Ines Weber-Rath

Frankfurt (Oder) (MOZ) Aushänge an den Eingangstüren machen die Besucher der Lutherstift-Krankenhäuser in Frankfurt und Seelow seit Montag darauf aufmerksam: Besuche sind nicht erwünscht. "Wir bitten darum, angesichts der akuten Gefahr von Besuchen Abstand zu nehmen", sagt Alexander Schulz, der Sprecher des Diakonissenhaus Berlin-Teltow-Lehnin, zu dem das Lutherstift gehört.

Die Geriatrische Klinik in Frankfurt ist ein Fachkrankenhaus und hat als solches keine Notfallversorgung. Und auch im Krankenhaus in Seelow gibt es keine Intensivstation. Die geplanten Operationen auf den Stationen der Inneren Medizin und der Chirurgie seien bislang noch nicht eingeschränkt worden. "Es besteht keine Notwendigkeit dafür", sagt der Sprecher des Krankenhausträgers. Die Seelower Rettungsstelle sei dafür ausgestattet, Tests auf die Ansteckung mit dem Coronavirus durchzuführen, so Alexander Schulz.

Das Klinikum in Markendorf handhabt die Besuchsregelungen noch nicht ganz so rigide. Seit Montag gilt: Erlaubt ist täglich ein Besucher pro Patient. "Das sollte möglichst immer derselbe sein", sagt Klinikums-Sprecherin Kati Brand und ergänzt: "Besucher mit Erkältungssymptomen bitten wir, unsere Einrichtung vorerst nicht aufzusuchen." Die Besuchszeiten sind auf den Zeitraum von 10 bis 17 Uhr beschränkt worden. "Damit wollen wir das Ansteckungsrisiko für unsere Patienten und Mitarbeiter eindämmen", so Kati Brand.

Besuchszeit in Klinik reduziert

Das Klinikum hat am Montag begonnen, geplante Operationen abzusagen. Dabei werde nach den Vorgaben des Gesundheitsministers verfahren, sagt die Sprecherin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in einem Brief an alle deutschen Krankenhäuser gefordert, planbare Operationen und Eingriffe jetzt zu verschieben. "So entstehen freie Kapazitäten bei der Grundversorgung und insbesondere auf Intensivstationen, um Menschen mit schweren Atemwegserkrankungen behandeln zu können", so Spahn. Über die Anzahl der abgesetzten Operationen und die betroffenen Fachbereiche möchte das Klinikum keine Auskunft geben.

Die Bundesregierung will "durch zügige Maßnahmen sicherstellen", dass die durch abgesagte Operationen entstehenden finanziellen Ausfälle für die Krankenhäuser ausgeglichen werden. Zugleich soll sichergestellt werden, dass die wirtschaftlichen Folgen für die Krankenhäuser seitens der gesetzlichen Krankenkassen ausgeglichen werden und "kein Krankenhaus dadurch ins Defizit kommt".

Auf Nachfrage teilt Kati Brand mit: Derzeit verfüge das Klinikum Frankfurt über 15 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten für Erwachsene. Die Kapazität sei in zwei Stufen bis auf 29 Intensivbetten erweiterbar. Die Anschaffung weiterer Beatmungsgeräte werde derzeit organisiert. Das Bundesgesundheitsministerium hat den Kliniken einen Bonus für jedes zusätzlich provisorisch geschaffene und vorgehaltene Intensivbett zugesichert. Noch gebe es keine Urlaubssperre für Mitarbeiter des Klinikums. Aber "wir haben vorsorglich darauf hingewiesen, dass es zu einer Urlaubssperre kommen kann", so Kati Brand. Dienstreisen und die Teilnahme an Fortbildungen werden überprüft.

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt Bürgern, die älter als 60 Jahre sind, sich gegen Pneumokokken impfen lassen. Ab sofort können Patienten mit leichten Erkrankungen der oberen Atemwege nach telefonischer Rücksprache mit ihrem Arzt eine Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung für maximal sieben Tage ausgestellt bekommen. Sie müssen dafür nicht die Praxen aufsuchen. Die Vereinbarung gilt zunächst bis Anfang April.