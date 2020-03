Matthias Henke

Großwoltersdorf Ingrid Hüchtker rückt für Bündnis 90/Die Grünen in den Ortsbeirat Zernikow und die Gemeindevertretung Großwoltersdorf nach, nachdem die Zernikower Landschaftsarchitektin Ines Alkewitz ihre Mandate aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte.

Erstmals nahm Hüchtker am vergangenen Donnerstag an den Sitzungen teil. Ingrid Hüchtker (53) wohnt in Zernikow, ist von Beruf Grundschullehrerin und gründete vor einem Jahr den Granseer Ortsverband der Bündnisgrünen mit. Seit Juni 2019 ist sie außerdem Sprecherin des Kreisverbandes Oberhavel. In Zernikow engagiert sie sich unter anderem im Ritterverein und in der Initiative Zernikow.