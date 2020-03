red

Linthe Eine 33-jährige Ford-Fahrerin fuhr an der Autobahnabfahrt Linthe von der Bundesautobahn 9 Richtung Berlin ab. Im Kreuzungsbereich übersah die Frau dann offenbar einen Audi, missachtete dessen Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Dabei erlitt die Frau schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen im Hals- und Wirbelsäulenbereich. Ein Rettungshubschrauber konnte dann ohne die Patientin wieder abfliegen. Rettungskräfte brachten die Unfallverursacherin in ein Krankenhaus, in dem sie dann stationär aufgenommen werden musste. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wurde auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.