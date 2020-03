Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Not macht erfinderisch: Ein Wochenende ganz ohne Fußball sollte es beim 1. FC Union Berlin nicht geben. Und gewohnt kreativ, hat der Fußball-Bundesligist die durch den Coronavirus angespannte Situation durch den Verkauf von virtuellem Bier und Stadion-Bratwurst gemeistert. Der Club versuchte so, den Schaden durch den Ausfall des Ligaspieles gegen Meister Bayern München möglichst gering zu halten.

"Viele Unioner haben sich in den vergangenen Tagen gemeldet und gefragt, wie sie den Verein mit einer Spende unterstützen können. Darunter war eine unwiderstehliche Idee: Der virtuelle Imbisswagen!", teilten der Aufsteiger auf seiner Internetseite mit. Viele Anhänger machten davon Gebrauch und kauften virtuell unter anderem auch Radler, Kesselgulasch und Erbsensuppe für Preise ab 2,50 Euro. Zur geplanten Anstoßzeit des Bayernspiels veröffentlichten die Berliner den selbst produzierten Aufstiegsfilm "Die Zeit ist nun gekommen" auf der eigenen Plattform "AFTV" und öffneten dazu den virtuellen Imbisswagen des Clubs. "Trinken wir darauf, dass wir uns bald wieder alle gesund in unserem Wohnzimmer wiedersehen. Und niemals vergessen Eisern Union!", schrieben die Berliner.

Nach der Aussetzung des Ligabetriebs stellt sich Union auch sportlich auf die neuen Bedingungen ein. Die Mannschaft bekam nach einer Informationsrunde am Samstagvormittag für einige Tage frei, berichtete Club-Präsident Dirk Zingler. Die individuellen Trainingspläne in dieser Phase der Saison waren für die Spieler durchaus eine Umstellung. "Das ist schwierig, weil du kein Ziel hast, wo du hinarbeitest", sagte Mittelfeldspieler Felix Kroos im Sport1-Doppelpass. Was tut er sonst? "Ich kann ein bisschen ausschlafen und das Haus putzen, was ich sonst nicht so mache. Die Langeweile ist das geringste Problem."

Die Arbeit der rund 200 festen Mitarbeiter wird umgestellt. "Unser Betrieb ist ja, Fußball zu organisieren. Wenn kein Fußball gespielt wird, heißt das, aus dem Regelbetrieb in einen reduzierten Betrieb zu fahren. Viele Mitarbeiter werden aus dem Homeoffice arbeiten", informierte Zingler. Die Spieler erhielten individuelle Trainingspläne, allein kann auch auf dem Vereinsgelände gearbeitet werden. Erst am Freitag um 14.30 Uhr soll es wieder ein Mannschaftstraining geben.

Damit will Lokalrivale Hertha BSC bereits am Dienstag mit einer Ausnahmegenehmigung wieder beginnen. Alle Spieler sind weiter in Berlin. Einige Profis gewährten in den sozialen Netzwerken einen kleinen Einblick in den ungewohnten neuen Alltag. Der polnische Stürmer Krzysztof Piątek zeigte sich bei Instagram zu Hause vor dem Fernseher, Kollege Marius Wolf postete in der Nacht zu Sonntag ein Foto nach einem Sieg beim Playstation-Spiel Fortnite.