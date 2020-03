Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Dem Arzt aus dem Werner-Forßmann-Krankenhaus, der mit dem Coronavirus infiziert ist, ginge es "ganz hervorragend". Er befinde sich in häuslicher Quarantäne und beteilige per Telemedizin am Hintergrunddienst in der Klinik.

Dies erklärte Dr. Timo Schöpke, Chefarzt und Leiter des Notfallzentrums im "Forßmann", am Montagnachmittag. Alle Mitarbeiter und Patienten, die Kontakt zu besagtem Mediziner hatten, seien am Wochenende getestet worden. Nach Information aus dem Labor gebe es bislang bei keinem der 109 Betroffenen einen positiven Befund. "Alle Ergebnisse sind negativ." Auch gebe es bisher keinen Patienten, der wegen der Covid-Lungenkrankheit im Klinikum behandelt werden musste oder muss, so Schöpke.

Gleichwohl bereitet sich das Krankenhaus auf die Krise vor. Der Chefarzt versicherte: "Wir sind arbeits- und leistungsfähig." Auf der Intensivstation (ITS) gebe es aktuell 20 Beatmungsplätze. "Wir sind dabei, diese Kapazität auszubauen." Viele geplante Behandlungen werden abgesa­gt beziehungsweise verschoben. Das Wochenende sei eine gute Gelegenheit gewesen, um die Organisationsstrukturen zu überprüfen. Mit dem Landkreis, der am Freitag eine separate Corona-Versorgungsstrecke vor dem Krankenhaus aufgebaut hatte, arbeite man sehr gut zusammen.

Dank der Neuregelung in Sachen Kinder-Notbetreuung muss das Klinikum doch keine interne Lösung schaffen. Der Nachwuchs der Mitarbeiter wird ab Mittwoch in den städtischen Kitas versorgt, so Klinik-Sprecher Andreas Gericke.