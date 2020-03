Ulrike Gawande

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Mit deutlichen Worten richtete sich gestern Ralf Reinhardt (SPD), Landrat von Ostprignitz-Ruppin, an die Menschen in der Region: "Meine Botschaft ist: Bleiben sie zuhause." Reinhardt geht davon aus, dass das Land bald sämtliche öffentliche Veranstaltungen auf unbestimmte Zeit untersagt. Aber auch private Veranstaltungen werden nicht mehr zulässig sein, so Reinhardt. Unklar sei nur die untere Grenze der Teilnehmerzahl, die er zwischen zehn und 50 erwartet. "Ausnahmen wird es nur bei besonderer Begründung geben." Über eine Allgemeinverfügung werde diese weitere Einschränkung des öffentlichen Lebens erfolgen.

Infektionsketten bremsen

Damit wird Brandenburg dem Nachbarbundesland Berlin folgen, das bereits am Wochenende Bars, Kinos und Fitnessclubs geschlossen hatte. Restaurants müssen zudem einen Mindestabstand zwischen den Tischen gewährleisten. Es habe einen regelrechten Veranstaltungstourismus aus der Bundeshauptstadt ins Umland gegeben, berichtete Reinhardt. "Das kann nicht das Ziel sein, die Infektionsketten auszuweiten", kritisiert der Landrat. Vielmehr werde mit allen Mitteln angestrebt, die Ausbreitung der Corona-Epidemie zu verlangsamen. "Wir müssen noch viel lernen. Ich rufe jeden einzelnen auf, bis mindestens nach Ostern keine Veranstaltungen zu organisieren und nicht an solchen teilzunehmen", so Reinhardt. Es seien Menschenansammlungen zu meiden. "Zehn ist hier die Zahl, um die es geht."

Diese Einschränkungen gelten auch für Gottesdienste, kommunalpolitische Versammlungen, aber auch für Spielplätze, die geschlossen werden sollen. "Kinder haben oft keine Symptome, können die Krankheit aber trotzdem übertragen", so die Erklärung des Landrates. Ohne Einschränkungen läuft in dieser Woche noch der Busverkehr, der ab Montag unter die Lupe genommen und angepasst werden soll.

Beratung über Notbetreuung

Am Montag hatte es ein Treffen zwischen dem Landrat und Bürgermeistern sowie Amtsdirektoren gegeben, bei dem die ab Mittwoch vom Land angeordneten Schulschließungen besprochen wurden. "Wir wollten das im Landkreis möglichst einheitlich regeln", erklärte Ralf Reinhardt. So werde es zwar keinen Unterricht an den Schulen geben, aber eine Hortbetreuung für Schüler bis zum zwölften Lebensjahr soll gewährleistet werden. Ausgenommen sind nach der Allgemeinverfügung die Förderschulen in Kreisträgerschaft, an denen der Unterrichtsbetrieb weitestgehend aufrechterhalten werden soll.

Doch nutzen können die Notbetreuung in Kita und Hort lediglich Eltern oder bei Alleinerziehenden der sorgeberechtigte Elternteil, die in sogenannten systemrelevanten Berufen tätig sind. Dazu zählen im Bereich Gesundheitswesen Ärzte, Apotheker, Mitarbeiter der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen sowie des Gesundheitsamtes. Ein weiterer Bereich sind Mitarbeiter von Staat und Verwaltung, Bildungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen. Ihre Kinder in die Notbetreuung geben dürfen auch Angestellte von Lebensmittelgeschäften oder tierhaltenden Betrieben, von Transportunternehmen sowie im Bereich von Energie, Wasser oder Müllentsorgung. "Die Liste ist lang. Die Kunst wird darin bestehen, die Belegung der Kitas auf 20 bis 30 Prozent der bisherigen Kapazitäten zu reduzieren", so der Landrat, der an größere Betriebe appellierte, Möglichkeiten der Kinderbetreuung zu finden abseits der Kitas.

"Im gesamten Landkreis werden nahezu alle Kitas in Betrieb gehalten – jedoch mit den beschriebenen eingeschränkten Betreuungskapazitäten", betonte der Landrat. Das gelte auch für Einrichtungen in freier Trägerschaft. "Die Kitas werden weiter finanziert, als wären sie voll belegt." Denn Ziel sei eine Entzerrung. Er beschrieb das Szenario, wenn alle Kinder, deren Eltern in diesen lebenswichtigen Berufen tätig sind, in der Notbetreuung auf lediglich ein bis zwei Einrichtungen konzentriert werden. Käme es in so einem Fall zu einem Auftreten von Covid-19, wären alle Kinder und somit auch ihre Eltern "schachmatt gesetzt", mahnte der Landrat. "Das soll vermieden werden." Für die Abfrage der Eltern sei landkreisübergreifend ein einfaches Formular entwickelt worden. Reinhardt betonte jedoch, dass es sich um eine Notbetreuung handele, die ihren Sinn verfehle, wenn zu viele Ausnahmen beantragt werden. "In so einem Fall wäre der Sinn und Zweck einer Vereinzelung und Verkleinerung nicht mehr gegeben."

Aufforderung zum Zuhören

Er bat die Menschen im Landkreis, sich gegenseitig zu unterstützen. So werden auch Lehrer der Grundschulen die Hortbetreuung verstärken, die anfangs in Ausnahmefällen noch an Schulen stattfinden könnte. Später soll sie verlagert werden. Vorerst gelten die getroffenen Entscheidungen bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Jörg Gehrmann, Bürgermeister von Wittstock, appellierte im Namen der anderen Bürgermeister und Amtsdirektoren an die "staatsmännische Pflicht und die Wertegemeinschaft im Landkreis, diese besondere Situation zu meistern". Er bat darum, "nicht besser sein zu wollen als die Behörden" oder zu glauben, mehr fachliche Kenntnisse zu besitzen als Virologen. "Zuhören ist das oberste Gebot der Stunde."