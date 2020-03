Helfer vom AMC: Andreas Schönberg, Vorstand Jugend und Sport, legte kräftig Hand an, um dem Nachbarverein beim Start mit der Flagge in der Hand und die Uhr im Blick unter die Arme zu greifen. © Foto: Matthias Haack

Sonnengelb im Sonnenlicht: Torsten Brunke und Normen Standke fahren zwar schon mehrere Jahre für die Ruppiner Rennsportgemeinschaft. Doch sie debütierten am Sonnabend gemeinsam als neues Team. Der Oderberger und der Neuruppiner Co-Pilot fuhren auf Anhieb zu Platz fünf in der NC3-Klasse, Gesamt-20. © Foto: Matthias Haack

Matthias Haack

Neuruppin (moz) Alfred Gorny geht davon aus, dass "wir vor Juni, vielleicht sogar noch später keine Rallye in Deutschland sehen werden". Die nächste sollte in zwei Wochen in Wittenberg sein. Bereits am Sonnabend deutete Marianne Rehahn, die wiederum die Wettkampfleitung inne hatte, dass ihr Heimwettkampf dem Corona-Virus zum Opfer fallen werde. Am Tag darauf wurde Wittenberg offiziell abgesagt.

Umso erleichterter zeigte sich Alfred Gorny über den reibungslosen Verlauf der Neuruppiner Veranstaltung. Neun Ausfälle, technisch bedingt, keine Unfälle und bis auf wenige Minuten das Einhalten des Zeitplans – die Truppe um RSG-Chef Jörg Litfin leistete wieder Herausragendes, lobte der Berliner. Er hatte nicht nur ein Auge auf die Arbeiten im Hintergrund, auch sorgte er im Wechsel mit Martin Kasten als Streckensprecher für Informationen an den Zuschauerpunkten bei Storbeck sowie am Stadtrundkurs. "Hinter der RSG liegt eine komplizierte und wechselvolle Vorgeschichte, weil der Termin vom letzten April-Wochenende vorgezogen werden musste. Die RSG hat die Flucht nach vorn angetreten und letztlich alles richtig gemacht, denn Corona wird uns den Stempel aufdrücken."

Dass die RSG zum Hangar umziehen musste, stellte sich keinesfalls als Nachteil heraus. Gorny: "Absolut tauglich und von den Fahrern sofort akzeptiert." Die Vorbereitung geriet mehrfach ins Stocken. Mal fehlte ein Arzt, dann verzögerte das Sturmtief Hanna den Aufbau, die Hinweisschilder sind umgeblasen worden, Straßen standen unter Wasser: "Jörg wollte zum vierten Mal das Handtuch schmeißen." Doch die Wolkendecke riss am Freitag auf, die Fahrer reisten an, das Gesundheitsamt gab grünes Licht. Zudem stellen sich am Veranstaltungstag frühlingshafte Bedingungen ein. "Es stehen anspruchsvolle Strecken im Angebot. Ich denke, die Rallye ist richtig gut gelaufen. Kurios: Keiner wollte sie, jetzt sind alle froh, dass daran festgehalten wurde."

Die Resonanz war gewaltig, meine Gorny: Starter aus Pinneberg im Norden und aus Bayern im Süden, die 680 Kilometer angereist sind. Dazu eine West-Ost-Ausdehnung von Münster bis Eisenhüttenstadt. Mehr gehe kaum, freute sich der Berliner, der schon seit Jahrzehnten den Neuruppiner Wettkampf begleitet.

Auch das Fazit der RSG fällt bis auf eine Ausnahme positiv aus: Zur Startverzögerung kam es aus technischem Grund. "Unser Orga-Funk hat nicht funktioniert", blickte Litfin auf anfängliche Sorgen während der längsten Wertungsprüfung, die die 56 Starter von Gottberg über Werder nach Darritz-Wahlendorf bringen sollte. In Windeseile wurde eine Gruppe über den Nachrichten-Austauschdienst WhatsApp eingerichtet. Somit waren Start, Stopp und Posten online. Also 18 Personen, konkretisiert Petra Standke aus dem Vorstand des Vereins. Das trübe jedoch keineswegs das Gesamturteil über die 21. Auflage, sagt Petra Standke. "Die Fahrer empfanden das neue Rallyezentrum als genial, prägnant sind die kurzen Wege. Es ist urig am Hangar. So lieben sie es."

Die optisch, akustisch und emotional einmalig inszenierte Siegerehrung im Hangar, die mehr als eine Stunde andauerte, unterbrach Jörg Litfin, um an eine aus der Rallyefamilie zu erinnern: Anne-Bärbel Wüstenhagen aus Klausdorf verstarb ganz plötzlich im Herbst vorigen Jahres im Alter von 68 Jahren. Sie hatte jahrelang mit ihrem Mann Christian den Einlass am Parc Fermé der Ruppiner Rennsportgemeinschaft gemanagt.