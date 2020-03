Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Ab Mittwoch sind auch in Fürstenwalde und Umgebung Kitas und Schulen geschlossen. Lediglich Notfallbetreuung wird dann noch angeboten. Wie die städtischen Kitas damit umgehen, erklärt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling: "Auf der Internetseite der Stadt Fürstenwalde wird es einen Antrag geben, den die Eltern ausfüllen müssen. Erforderlich ist außerdem die Bestätigung des Arbeitgebers, dass eine Notfallbetreuung benötigt wird."

Berufsgruppen, denen eine Notfallbetreuung ihrer Kinder ermöglicht wird, nennt Trilling auch: "Dazu zählen zum Beispiel die Feuerwehr, die Grundversorgung der Bevölkerung und die technische Infrastruktur." Entscheidend sei auch, ob es sich um einen alleinerziehenden Antrag-steller handelt. "Sollte es keine Notwendigkeit der Notfallbetreuung geben, müssen sich Eltern mit ihrem Arbeitgeber abstimmen, ob sie von zu Hause aus arbeiten können", so Trilling. Kinder, die weiterhin in Kitas betreut werden, bleiben in ihren jeweiligen Einrichtungen. "Alle bleiben in ihrem gewohnten Umfeld."

Kontakt zu Lehrern per E-Mail

In vielen Kitas war bereits am Montag schon weniger los als sonst. "Wir haben 20 Kinder hier", sagt beispielsweise Mandy Gärtig, Leiterin der Kita Parkspatzen. Sonst seien es etwa 60. "Viele Eltern reagieren verständnisvoll auf die Maßnahme", sagt sie. Ähnliches berichtet Madlen Waldow, Leiterin der DRK-Kita Matroschka. "Allerdings passiert das alles ziemlich kurzfristig. Wirklich Zeit, uns zu organisieren, hatten wir nicht. Eine gewisse Unsicherheit, wie das ab Mittwoch läuft, haben wir schon."

An den Schulen werden ebenfalls Vorkehrungen getroffen. "Wir haben Aufgaben für die Schüler bereitgestellt", erklärt Silka Riedel, Schulleiterin der Theodor-Fontane-Grundschule. Die Lehrer wurden am Freitag angewiesen, für ihre Klassen Unterrichtsmaterialien vorzubereiten. "Jeder Lehrer steht mit den Eltern seiner Schüler in Kontakt", sagt Riedel. Zudem seien die Lehrkräfte auch während des Unterrichtsausfalls vor Ort. "Für die Lehrer besteht Dienstpflicht."

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW), Günther Fuchs, hält die Dienstpflicht für schwer umsetzbar. Auch bei den Lehrern gebe es Menschen, die Risikogruppen angehören, zwischen 50 und 60 Jahre seien oder kleine Kinder haben. "Wir gehen davon aus, dass in den Schulen nur eine Notbesetzung vorhanden sein wird", erklärt Fuchs. Denn es mache keinen Sinn, mit vollem Kollegium weiter in den Schulen anwesend zu sein.

Auch das elfköpfige Lehrerkollegium der Grundschule Am Kiefernwald in Spreenhagen hat für die Schüler Unterrichtsmaterialien zusammengestellt. Wie Schulleiterin Ulrike Rockstroh sagt, können die Kinder ihre Lehrer über E-Mail oder telefonisch kontaktieren. "Wir sind somit erreichbar. Zudem nutzen wir die Zeit, um am schulinternen Curriculum zu arbeiten." Noch nicht klar ist, was mit den Lehrern wird, die selber Kinder haben und nun zu Hause bleiben müssen.

In Grünheide wurden die kommunalen Kitas in Kienbaum, Hangelsberg und Spreeau am Montag geschlossen. Wie Bürgermeister Arne Christiani auf Nachfrage sagt, wurde seit Montag keine Hortbetreuung auf dem Grünheider Campus angeboten. Nach MOZ-Recherchen besteht bei einer Reinigungskraft die Möglichkeit der Infektion, ein Test sowie das Ergebnis stehen noch aus.

Ab Mittwoch stellt zudem der Busverkehr Oder-Spree auf seinen Ferienfahrplan um. Die vordere Tür beim Fahrer bleibt geschlossen, der Einstieg erfolgt über die hinteren Türen. Für den Ticketkauf verweist die Deutsche Bahn auf ihr Online-Angebot und die örtlichen Verkaufsstellen.

Beim Gesundheitsamt des Landkreises fand am Montagmorgen eine Strategiesitzung statt. Amtsleiter Dr. Ricardo Saldaña-Handreck erklärte, die Anfragezahl habe sich vergangene Woche verdreifacht. "Die Hotline kocht über", so Saldaña-Handreck. Pro Stunde nehme jeder der rund ein Dutzend Hotline-Mitarbeiter 20 bis 25 Anrufe entgegen. Bei jeder Anfrage – ob von Hausarzt, Krankenhaus oder Privatperson – müsse abgefragt werden: Aufenthalt in Risiko-Gebiet, enger Kontakt zu bestätigtem Fall und Symptome. Bei Verdacht würden Kontaktpersonen kontaktiert. Reinste Detektivarbeit sei das, so Saldaña-Handreck.