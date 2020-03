Viola Petersson und Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Im 184 000 Einwohner zählenden Kreis Barnim gibt es mit Stand von Montag, 17 Uhr, nachweislich zehn Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind. Das hat Landrat Daniel Kurth mitgeteilt. Der neueste Fall betreffe einen Panketaler, der sich in häuslicher Quarantäne befinde. Um die Ansteckungskurve abzuschwächen, treten am Mittwoch weitere Einschränkungen in Kraft (Infokasten). Schon jetzt bleibt kaum ein Lebensbereich von Einschnitten verschont.

Bei der Barnimer Busgesellschaft bleibt die vordere Tür in den Bussen ab sofort verschlossen. Es gibt in den Fahrzeugen bis auf Weiteres keine Tickets zu kaufen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich Zeitfahrausweise zu besorgen oder per Handyticket zu zahlen. Zum Ein- und Aussteigen stehen die zweite und dritte Wagentür zur Verfügung. Auf der Internetseite des kreiseigenen Unternehmens werden die Fahrgäste zudem gebeten, Abstand zum Fahrpersonal zu halten. Ab Mittwoch gilt auf sämtlichen Linien der Ferienfahrplan.

Tanzsalon hofft auf Verständnis

Der Tanzsalon Zippel setzt sein Kursprogramm bis zu den Osterferien aus. "Eine Ausnahme bilden die geschlossenen Paartanzkurse dienstags und mittwochs, die mit verstärkten Vorsichtsmaßnahmen vorerst weiter stattfinden", schreibt Vivien Zippel auf der Internetseite des Salons. Die Betreiberin hofft, keine Gebühren zurückzahlen zu müssen.

An der Hochschule für nachhaltige Entwicklung, an der die Präsenzlehrveranstaltungen bis zum 20. April ausgesetzt sind, organisieren Rebecca Muralt, Vorsitzende des Fachschaftsrates nachhaltige Wirtschaft, und Clara Klenk, studentische Vize-Präsidentin, ein kostenloses Betreuungsangebot. Da die Studierenden seit Montag in ihrem eigenen Tempo lernen könnten, seien sie eingeladen, zum Beispiel Älteren beim Einkaufen zu helfen. Wer seinen Einsatz anbieten wolle, könne dies per E-Mail an Rebecca.muralt@hnee.de oder Clara.Klenk@hnee.de mitteilen. 71 Unterstützer hätten sich bereits gemeldet. Die E-Mail-Adressen stünden überdies allen zur Verfügung, die diese Dienste gern in Anspruch nehmen würden.

Zu den wenigen Einrichtungen, in denen der Betrieb in den kommenden Wochen voraussichtlich weitergeht, gehört der Zoo. "Wir sehen uns auch als Ventil", erklärt Direktor Bernd Hensch und meint damit die Möglichkeit für Familien, trotz massiver Einschränkungen noch etwas unternehmen zu können, etwas Zerstreuung an der frischen Luft zu haben. Gleichwohl: Ein paar Abstriche müssen Besucher in Kauf nehmen. "Wir haben alle Veranstaltungen im Zoo abgesagt", eben um größere Ansammlungen zu vermeiden. Ansonsten aber betont Hensch: "Unsere Anlage ist mit 15 Hektar so groß, dass Abstandhalten kein Problem ist." Zudem habe die Einrichtung schon vor Wochen Vorkehrungen für die Pandemie getroffen und sich "bevorratet". In den Sanitäranlagen seien beispielsweise die Hygienestandards noch einmal erhöht worden. Um die Versorgung der Tiere und die Öffnungszeiten abzusichern, werde es eine interne Lösung für die Betreuung von Mitarbeiter-Kindern geben. Und zwar über die Zooschule.

Behörden reduzieren Sprechzeit

Unterdessen reduzieren – neben Verwaltungen und Behörden – auch etliche Firmen ihr Angebot. Der Wasserversorger ZWA etwa hat den turnusmäßigen Wechsel von Wasseruhren ausgesetzt, um Kundenkontakte zu minimieren. Auch die regulären Sprechzeiten entfallen bis auf Weiteres. Fitnesstudios wie das Colosseum haben zwar (noch) geöffnet. Sämtliche Kurse indes wurden abgesagt. Seinen Betrieb komplett stellt nun doch das Freizeitbad baff ein. Ab Mittwoch sind Schwimmhalle und Sauna geschlossen. Gleiches gelte für die Sporthalle, heißt es bei den Technischen Werken. Das städtische Wohnungsunternehmen WHG hat seine Geschäftsstellen bis 17. April dicht gemacht.