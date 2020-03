Claudia Duda

Frankfurt (Oder) (MOZ) Berufstätige Mütter und Väter haben im Alltag auch ohne die Angst vor dem Coronavirus den Balanceakt zwischen Job und Kinderbetreuung zu meistern.

Erinnern wir uns an die Streiks im öffentlichen Dienst, da war es schon schwierig, den Nachwuchs stunden- oder tageweise unterzubringen. Jetzt weiß niemand, wie lange dieser Zustand anhält. Dazu kommt, dass viele Großeltern als Betreuung ausfallen, weil sie vor der Ansteckungsgefahr geschützt werden sollen. Muss das wirklich sein? Ein Kind könne 3000 Menschen anstecken, die Folge könnten 15 Todesfälle sein, hat der Virologe Alexander Kekulé am Sonntagabend im Fernsehen vorgerechnet.

Die Schließung der Einrichtungen ist also nur konsequent und richtig. Aber Eltern brauchen jetzt die Unterstützung und das Verständnis ihrer Arbeitgeber. Und diese brauchen Rückendeckung von der Politik. Aber auch Schulen und Lehrer sind in der Pflicht. Mit Kreativität und Konsequenz müssen sie dafür sorgen, dass die Kinder in diesen Zwangsferien nicht aus der Not heraus vor dem Fernseher "geparkt" werden.