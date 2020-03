Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Abgeriegelt wirkt die Grenze am Montag nicht. Immer wieder passieren Berufspendler und Grenzgänger zu Fuß die Stadtbrücke, nach Frankfurt meist ungehindert, nach Słubice füllen sie ein Formular aus, mit Adresse in Polen, Kontaktdaten, ID-Nummer.

Ein Mann in Schutzkleidung hält den Wartenden ein Fiebermessgerät an die Stirn. "Was soll das bringen?", fragt Pani Zosia unwirsch, die in Frankfurt ihren Krankenschein abgeschickt hat. Eine Woche ist sie krankgeschrieben, auch wenn sie nur ein wenig erkältet sei. Die Słubicerin um die 50, die ihren richtigen Namen nicht angeben will, arbeitet im Logistikzentrum des Online-Modehändlers Asus in Großbeeren bei Berlin – wie hunderte Landsleute. Für Leute wie sie gilt die Ausnahmeregelung von der 14-tägigen Pflicht-Quarantäne, wenn sie nach Hause zurückkehrt. Pani Zosia findet das gar nicht gut angesichts der Ansteckungsgefahr. Und dann habe ihr Arbeitgeber sogar noch gedroht, zu feuern wer nicht komme, erzählt sie. "Dabei komme ich in der Lagerhalle massenhaft mit Leuten in Berührung. Die Grenzen sollten komplett geschlossen und wir alle zwei Wochen zuhause bleiben", fordert Pani Zosia. Rafał Karbownik aus Słubice, der bei einer Spedition in Neuzelle als Fahrer arbeitet, teilt ihre Meinung. Am Dienstag müsse er wieder zur Arbeit – mit seinem Pkw. Doch wie viele Stunden Stau soll er sich antun, überlegt er.

Die Panik vor einer Ansteckung ist angesichts der um ein Vielfaches höheren offiziellen Zahl der Infizierten in Deutschland bei Polen ziemlich ausgeprägt. Die Ausnahmeregelung, die die polnische Regierung für Berufspendler aus der Grenzregion genehmigt hat, stieß daher auf harsche Kritik auch in lokalen Online-Diskussionsforen. Von einem "großen Missverständnis" ist die Rede, von "Dummheit" und einem "großen Gefallen für die deutsche Wirtschaft". Mancher Berufspendler, der jetzt in dem Dilemma steckt: Arbeitsplatz und Familieneinkommen sichern oder die Gesundheit aller, muss sich im Forum Vorwürfe von anderen anhören, egoistisch zu handeln.

Quarantäne erst am Heimatort

Zum Feierabend ab dem späten Nachmittag bildeten sich Schlangen und Trauben von dem Kontrollpunkt von bis zu 200 Menschen, rund eine Stunde betrug die Wartezeit – eine Menschenansammlung, die den derzeit geltenden Regeln zur Eindämmung des Verbreitung des Virus widerspricht. Nicht nur Berufspendler aus der Region warten, um nach Hause zu kommen. Auch viele polnische Reisende mit Koffern und Rucksäcken stranden seit Sonnabend nacht in Słubice. Internationale Flug- und Bahnverbindungen nach Polen sind ausgesetzt, viele fliegen daher nach Berlin und begeben sich von dort nach Frankfurt mit dem RE1 oder dem Taxi, um die Grenze zu Fuß zu überqueren und damit die stundenlangen Staus auf der A12 über Swiecko zu umgehen – es ist der einzige nur für Fußgänger geöffnete Grenzübergang nach Polen. Von Słubice lassen sich viele abholen oder fahren mit dem Bus in ihre Heimatorte. Erst zuhause müssen sie laut slubice24.pl die zweiwöchige Quarantäne antreten. Auch das sorgt in Słubice für Beunruhigung, besonders bei Verkäufern in Lebensmittelläden, denn die Reisenden Welt könnten das Coronavirus in die Stadt bringen.

Wie die Sprecherin des polnischen Grenzschutzes in Krosno Joanna Konieczniak mitteilt, reisten Sonntag in Słubice 883 Personen ein, für 740 wurde häusliche Quarantäne angeordnet. Den Grenzübergang Swiecko passierten 3182 Personen, davon sollen 2124 in Quarantäne. Das werde auch kontrolliert, betont Konieczniak, und zwar durch die Polizei und Kräfte der - meist von Freiwilligen gestellten - Territorialverteidigung.