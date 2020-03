Jens Sell

Strausberg (Uwe Spranger) In eindringlichen Worten hat Märkisch-Oderlands Landrat Gernot Schmidt (SPD) an die Bürger des Landkreises appelliert, selbstbewusst und eigenverantwortlich die Corona-Krise zu meistern: "Wir hier in Märkisch-Oderland sind schwierigste Krisen gewöhnt, ich erinnere an das Oderhochwasser 1997, an Eis- und Binnenhochwasser sowie an die Vogelgrippeereignisse, die wir gemeinsam meisterten", sagte er am Montagnachmittag, "wir sind einiges gewohnt und wir wissen, was wir leisten können."

Teil einer Gemeinschaft

Die Corona-Pandemie sei weltumfassend, keiner könne sich nur auf sich selbst zurückziehen. "Die Menschen unseres Landkreises haben in den vorhergehenden katastrophalen Ereignissen gelernt, dass wir Teil einer Gemeinschaft sind und nicht Teil eines individuellen Selbstverwirklichungsprozesses", sagte Schmidt. Jeder müsse jetzt in seinem Bereich seine Pflicht erfüllen und dem Menschen dienen und sich nicht "den Ängsten der Panikmache, dem Sensationshaschen der sozialen Netzwerke, also all diesen unschönen Begleiterscheinungen von Krisen", hingeben. Er kritisierte, dass Generationen gegeneinander ausgespielt würden. Jede Generation habe ihren Platz in der gemeinsamen Geschichte und im ethischen Generationengewissen.

Der Landkreis sei auf die Situation vorbereitet: "Wir sind auf Grundlage unserer Pandemieplanung jeder Zeit in der Lage, zu reagieren. Wir haben in den medizinischen Einrichtungen, im Rettungsdienst, bei den niedergelassenen Ärzten, der Polizei und Feuerwehr Menschen, die neben der Erfahrung, die man in solchen Situationen benötigt, vor allem das Engagement und Herzblut besitzen, die Situation zu bewältigen."

Landrat Gernot Schmidt kündigte an, dass der Landkreis über die Allgemeinverfügung (Seite 15) in die Lebenswirklichkeit vieler Bürger eingreifen werde: "Wir müssen auch manchmal Entscheidungen treffen, die nicht jeder akzeptiert. Dies dient dem Gemeinwohl und unserer Pflicht, dem Wohl aller zu dienen." Er bedankte sich ausdrücklich bei jenen Bürgern, die von einer Corona-Infektion betroffen sind: Sie hätten verantwortungsbewusst gehandelt und bewiesen, "dass das Gute im Menschen auch in Extremsituationen besteht". Er kündigte an: "Wir werden zusammenhalten!"

Rathaus rät von Vorsprachen ab

Alle öffentlichen Institutionen arbeiten im Krisenmodus, so auch die Stadtverwaltung Strausberg. Mit Stand von Montagnachmittag, 15 Uhr, gab es noch keinen bestätigten Corona-Verdacht in Straus­berg.

Bürgermeisterin Elke Stadeler erklärte, es sei nun das primäre Ziel, die Verbreitung des Virus einzudämmen und einen rapiden Anstieg der Infektionen zu vermeiden. Dennoch werde ihr Haus den Bürgern weiterhin zur Verfügung stehen. Sie bitte sie nur darum, aufgrund der außerordentlichen Situation nur in dringenden Fällen die Stadtverwaltung persönlich zu den Sprechzeiten aufzusuchen: "Sollten Sie grippeähnliche Symptome zeigen, bitten wir Sie, von einer persönlichen Vorsprache abzusehen. Unsere Mitarbeiter stehen für Bürgeranliegen selbstverständlich weiterhin telefonisch und per E-Mail zur Verfügung."

Info: Wer Grippe-Symptome aufweist und vermutet, infiziert zu sein, ruft die Hotline 03346 8506790 an.