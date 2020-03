Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Die Stadt Bad Freienwalde hat ihren ersten bestätigten Corona-Fall. Wie Thomas Berendt, Pressesprecher des Landkreises, am Montag bestätigte, sei ein Patient in einer Arztpraxis in Neuenhagen positiv auf das Virus getestet worden.

Obwohl sich das Personal nicht infiziert habe, sei die Praxis vorsorglich für 14 Tage geschlossen worden. Es sei der erste bestätigte Fall im Nordosten des Landkreises. Bislang gebe es 13 Infizierte, vorwiegend im Berliner Raum, sagte der Kreissprecher. Aus welchem Ort der Betroffene stammt, wollte er mit Hinweis auf den Datenschutz nicht sagen. Auf jeden Fall stamme er aus dem Landkreis Märkisch-Oderland. Der Kundenstamm der betroffenen Praxis reicht von Bad Freienwalde bis in den Barnim hinein.

"Wir sind über den Fall unverzüglich vom Gesundheitsamt informiert worden", sagte der Bad Freienwalder Bürgermeister Ralf Lehmann (CDU). Er gehörte zum Kreis der Bürgermeister, die am Montag über Schul- und Kita-Schließungen informiert wurden. Die Kitas seien geöffnet für Kinder sogenannter systemerhaltender Berufe wie Polizei, Ärzte, Krankenschwestern und Pflegekräfte. "Ich habe mich für die Mitarbeiter der Großwäscherei eingesetzt, konnte mich aber nicht durchsetzen", so Lehmann. Das Rathaus bleibe weiter geöffnet. Im Flur stehen Hinweisschilder, um die Hygiene zu wahren.

Die Praxis von Almut Berg und Dr. Nora Wawarek in Lunow übernimmt die Vertretung. "Wir haben daraufhin zunächst bis Ende März unsere Infektionsschutz-Regelungen intensiviert: Bitte nicht mit Infekt zum Beispiel Fieber oder Husten direkt in die Praxis kommen, sondern anrufen!!", heißt es in einer Mitteilung der Lunower Arztpraxis. "Dann besprechen wir telefonisch, ob zunächst nur eine Krankschreibung erforderlich ist, eine ärztliche Untersuchung oder – falls notwendig – wo und wie ein Corona-Abstrich gemacht werden kann."

In der Praxis arbeiten nur noch zwei Teams in Schichten, das heißt nicht mehr parallel, so dass im Fall der Fälle nicht die gesamte Praxis in Quarantäne müsse. Die Terminvergabe erfolge nur noch telefonisch. Menschen, die befürchten, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, weil sie vor Kurzem in den Risikogebieten waren, sollen dies beim ersten Telefonat mitteilen. Eine der Ärztinnen werde zurückrufen, um zu besprechen, wo ein Corona-Abstrich gemacht werden kann. "Wir haben viele Anfragen", bestätigte Nora Wawerek. Die Bürger sollten Ratschlägen des Robert-Koch-Instituts folgen (siehe Informations-Kasten).

Bei der Barnimer Busgesellschaft bleibt die vordere Tür in den Bussen ab sofort verschlossen. Es gibt in den Fahrzeugen keine Tickets zu kaufen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich Zeitfahrausweise zu besorgen oder per Handyticket zu zahlen. Zum Ein- und Aussteigen stehen die zweite und dritte Wagentür zur Verfügung. Ab Mittwoch gilt auf allen Linien der Ferienfahrplan.