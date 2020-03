Volkmar Ernst

Löwenberger Land (MOZ) Torsten Köster ist seit gut 20 Jahren auf den Friedhöfen in Deutschland unterwegs, um die Standfestigkeit der Grabmale zu prüfen. Montag war er im Löwenberger Land im Einsatz.

Ins Fitnessstudio muss Torsten Köste nicht gehen. Allein das Metallgestänge, an dem die Messapparatur befestigt ist, wiegt 12,5 Kilogramm. "Wenn sie nur die den ganzen Tag über die Friedhöfe getragen haben, dann wissen sie, was sie getan haben. Da brauchen sie kein Fitnessstudio mehr", erklärt der gestandenen Maurer- sowie Beton- und Stahlbetonbauermeister aus Hennigsdorf, der sich mit seiner Firma auf die Untersuchung der Standfestigkeit von Grabmalen auf Friedhöfen spezialisiert hat. Montag war er auf den öffentlichen Friedhöfen im Löwenberger Land unterwegs und hofft darauf, auch in diesem Jahr wieder ein Superergebnis vorlegen zu können. Immerhin musste er im vergangenen Jahr nicht einen Zettel mit der Aufschrift "Achtung, Unfallgefahr! Bitte sorgen Sie dafür, dass der Grabstein befestigt wird." anbringen.

Dass von diesen massiven Steinen durchaus einen Gefahr ausgehen kann, belegt der Todesfall einer Friedhofsbesucherin 2006 in Halle an der Saale. Sie hatte Blumen vor das Grabmal in eine Vase stellen wollen und war vom Stein erschlagen worden. "Das sind 150 bis 200 Kilogramm an Masse, und wenn die erst einmal über den kritischen Kipppunkt gekommen sind, dann gibt es kein Halten mehr", erklärt der Fachmann. Insofern sei die Kontrolle der Standfestigkeit schon einen gute Sache, um Gefährdungen zu verhindern. Denn selbst, wenn jemand nur mit der Hand, dem Arm oder einem Bein unter einen solchen Koloss komme, seien Quetschungen oder sogar Brüche die Folge, so Köster.

Deshalb finden Kontrollen der Grabsteine regelmäßig statt. Einmal im Jahr, meist im März, wenn sich der Winter verzogen hat, steuert Köster das Löwenberger Land an. In Löwenberg beginnt die Tour, dann folgen weitere zehn Stopps, bis am Nachmittag mit Glambeck der letzte Friedhof kontrolliert ist. Dann hat Köster rund zwölf Kilometer zurückgelegt, weshalb er sich auch das Joggen ersparen kann. Musste er früher alle Messergebnisse protokollieren, erledigt das inzwischen der Minicomputer. Er übermittelt die Ergebnisse sogar an das Löwenberger Land. Das Messgerät muss er nur leicht an den Stein pressen und nach "21, 22", also zwei Sekunden, ist ein Kraftaufwand von 300 Newton erreicht. Eine auf dem Display gradlinig ansteigende Linie bestätigt, dass der Kontrolleur korrekt gearbeitet hat. "Aber das hat man irgendwann einfach im Gefühl", erklärt der Fachmann. Der angezeigte Wert bestätigt die Standfestigkeit, also kann es weitergehen.

Interessante Anlagen

Dass der Job monoton ist, streitet Köster gar nicht ab. Aber das habe auch seine Vorteile, erklärt er. "Ich bin an der frischen Luft und kann die Ruhe genießen. Außerdem reise ich viel", fügt er hinzu. Gestern im Löwenberger Land, ist er heute in Oberkrämer im Einsatz. Natürlich kennt er nicht alle Friedhöfe in Deutschland. Aber eine Menge sind es schon, und einig haben ihre Eigenarten. So sei der Friedhof von Bingerbrück in Rheinland-Pfalz schon einen Herausforderung, weil der sich über mehrere Terrassen erstreckt. 296 Stufen muss Köster dort mit seiner Ausrüstung erklimmen, um die Arbeit zu erledigen. Vom Friedhof in Bau Nauheim in der Nähe von Frankfurt am Main ist ihm eine gigantische Grabanlage aus schwarzem Granit in Erinnerung geblieben, die sich immerhin über 16 Grabstellen erstreckt. Der schwarze Granit soll aus Norwegen stammen, und weil der Eigentümerin der Transport per Schiff zu lange gedauert habe, habe sie diesen sogar einfliegen lassen.