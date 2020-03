Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Noch gibt es Blutkonserven, allerdings auf "niedrigstem Niveau", teilte Professor Torsten Tonn, medizinischer Geschäftsführer des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost, am Montag mit, der auch für Oberhavel zuständig ist. Die Versorgungslage sei wegen der Corona-Pandemie "äußerst angespannt".

Alle sieben Sekunden brauche ein Patient in Deutschland eine Bluttransfusion. Die Versorgung mit lebensrettenden Blutkonserven könne sich jedoch in kurzer Zeit grundlegend verändern. "Professor Tonn ruft dringend zur Blutspende auf: "Es ist wichtig, dass in der Frühphase der Epidemie, in der die Durchseuchung noch auf Einzelfälle beschränkt ist, verstärkt gespendet wird, um einen Vorrat anlegen zu können." Der Experte betonte, dass es nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft, "keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass das Virus über eine Blutspende übertragen wird".

Fieber wird gemessen

Um sich und andere bei einer Blutspende vor Ort zu schützen, werde bereits am Eingang die Temperatur des Spenders gemessen, und dieser aufgefordert, sich die Hände zu waschen, teilte Tonn mit. Wer in einem Risikogebiet wie Italien und China war, werde nicht zur Blutspende zugelassen. Dasselbe gelte für Menschen mit grippalen Infekten oder Erkältungs-Symptomen.

Laut DRK-Homepage gibt es in Oberhavel aktuell folgende Spendetermine: Gransee, 17. März, 16 bis 19 Uhr, Seniorenbegegnungsstätte, Rudolf-Breitscheid-Straße 85. Oranienburg: 23. März, 15.30 bis 19 Uhr, DRK, Berliner Straße 104, Velten, 24. März, 15 bis 18.30 Uhr, Seniorenzentrum, Elisabethstraße 20 bis 21. Germendorf, 27. März, 14 bis 17 Uhr, Globus-Baumarkt, Straße am Globus.Spendewillige sollten sich laut DRK kurzfristig im Internet oder über die kostenfreie Hotline zu den Terminen informieren: www.blutspende.de und Telefon 0800 1194911.