Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) Er verlief ein bisschen ruhiger als die anderen bisherigen Schultage in diesem Jahr, der Montag an den Schulen in der Region. Regulärer Unterricht war sowohl für Montag als auch für Dienstag angekündigt worden.

Doch viele Eltern hatten die Aufhebung der allgemeinen Schulpflicht durch das Bildungsministerium des Landes genutzt und ihre Kinder gar nicht erst zum Unterricht geschickt. Aus Angst, die Mädchen und Jungen könnten sich in der Schule mit dem neuartigen Coronavirus infizieren.

Auch heute noch sind die Kitas in der Region regulär geöffnet, auch heute noch findet an den Grund- und weiterführenden Schulen sowie am Oberstufenzentrum ganz regulär der Unterricht statt, auch heute noch werden Kinder und Jugendliche in den Einrichtungen betreut. Am Mittwoch wird dann der reguläre Betrieb ausgesetzt, finden keine reguläre Kinderbetreuung und kein Unterricht mehr statt. Das heißt aber nicht, dass die Kitas und Schulen geschlossen werden. Zum einen müssen Lehrer zur Arbeit kommen, auch wenn sie nicht unterrichten. Zum anderen wird ab Mittwoch in den Kitas und Schulhorten eine Notfallbetreuung angeboten für Kinder von Eltern, die in für die Gesellschaft und das öffentliche Leben besonders wichtigen Berufen arbeiten.

In Eisenhüttenstadt hat die Stadtverwaltung am Montag entschieden, dass alle Kitas und Horte auf Notfallbetreuung umgestellt werden und alle für diese Betreuung geöffnet bleiben. Vo­raussetzung für eine Notbetreuung sei, dass beide Sorgeberechtigte in einem der wichtigen Berufe tätig sind, so die Verwaltung. "Dazu erhalten die Eltern von den Einrichtungen ein Antragsformular, das von den Personensorgeberechtigten ausgefüllt und von den jeweiligen Arbeitgebern bestätigt werden muss."

Zu den besonders wichtigen Arbeitsbereichen gehören der Gesundheits- und der pharmazeutische Bereich, alle Pflegeberufe, Polizei, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Feuerwehr, der öffentliche Personennahverkehr, die Kommunalverwaltung und die Rechtspflege. Für die Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens ebenfalls besonders wichtig sind der Lebensmitteleinzelhandel und die Versorgungswirtschaft, die Landwirtschaft und die Ernährungswirtschaft, die Energie-, Abfall- und Wasserwirtschaft und die Telekommunika­tion. Wer in diesen und einigen weiteren Bereichen arbeitet, hat einen Anspruch auf Notfallbetreuung der Kinder. Wie diese in den Ämtern Brieskow-Finken­heerd, Neuzelle und Schlaubetal organisiert wird, darüber wird heute informiert – am Montag wurden dort zunächst die unterschiedlichen Bedarfe ermittelt.

Wegen der Coronaviruskrise wird das öffentliche Leben weiter eingeschränkt. Die Volkshochschule in Eisenhüttenstadt hat ihren Betrieb am Montag eingestellt. Das Inselbad bleibt ab heute geschlossen – die für den 4. April geplante Geburtstagsparty wird verschoben. Geschlossen sind in Eisenhüttenstadt seit Montag die Stadtbibliothek und das Städtische Museum, das Stadtarchiv und das Friedrich-Wolf-Theater. Auch alle Sporthallen und Sportplätze in der Stadt sind gesperrt – auch für den Trainingsbetrieb.

In Brieskow-Finkenheerd, Müllrose und Neuzelle bleiben die Amtsverwaltungen für Besucher geschlossen. Alle Sprechzeiten werden ausgesetzt. Die Mitarbeiter der Verwaltungen sind aber weiterhin per Telefon und per E-Mail erreichbar. In Eisenhüttenstadt bleibt das Rathaus mit Stand von Montagabend vorerst für Besucher geöffnet.