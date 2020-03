Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) "Drei Musketiere für den Klimaschutz" waren angetreten. Und gemeinsam haben sie beim Wettbewerb des Verbandes Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen BBU um den Zukunftsaward 2020 eine "Besondere Anerkennung" erhalten: die Wohnungsgenossenschaft 1893 mit BARshare, einem Projekt der Barnimer Kreiswerke, sowie dem Verein Hebewerk.

Die Eberswalder Genossenschaft habe "in beeindruckender Weise eine umweltfreundliche Mobilitätslösung außerhalb des urbanen Raumes entwickelt und umgesetzt", lobte die Jury. Und stellte vor allem heraus, dass das Angebot "den Genossenschaftsgedanken auf überzeugende Weise mit der Sharing-Idee verbindet". Die Juroren sprechen vom "Vorzeigecharakter" des Eberswalder Beispiels.

Worum geht es genau? Zum einen hat die Genossenschaft den Verein Hebewerk, im Vereinshaus H 15 ansässig, bei der Anschaffung eines Schwerlastenrads finanziell unterstützt. Zum anderen kooperiert das Unternehmen mit BAR­share und mietet in Kürze ein zweites E-Auto. Und zwar fürs Brandenburgische Viertel. Nutzerkreis sollen die 42 künftigen Mieter der Havellandstraße 24-30 sein. Ebenda startet am 7. April die Sanierung der Platte, kündigt Vorstand Guido Niehaus an. Ende November, so das ehrgeizige Ziel, sollen die ersten Wohnungen bezugsfertig sein. Der Renault Zoe, der an der Havellandstraße stationiert wird, soll schon während der Bauphase dazu beitragen, Gemeinschaft zu schaffen und so den Genossenschaftsgedanken zu stärken, ergänzt Unternehmenssprecherin Claudia Riethbaum.

Weitere Ladesäule geplant

Das erste E-Auto, das seit November am Genossenschaftshaus in der Ringstraße, dem Firmensitz, parkt und tankt, werde bereits gut nachgefragt.Während der Geschäftszeiten durch die Mitarbeiter selbst, nach Feierabend könnten Genossenschaftsmitglieder das Fahrzeug per App mieten. In Kürze soll eine weitere Ladesäule gemeinsam mit BARshare an der Choriner Straße in Betrieb gehen.

Im vorigen Jahr hatte die Genossenschaft beim BBU-Wettbewerb den Zukunftsaward, den ersten Preis, für das digitale Vermietungsbüro gewonnen.