Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Fast neun Monate steht der Zaun, mit dem sich das "Haus am Spreebogen" vor Vandalismus und Diebstahl schützen will – doch noch immer gibt es offene Fragen zu Baugenehmigung und Wegerecht. Im Stadtentwicklungsausschuss kamen sie zur Sprache. Mehr als 100 000 Euro Schaden seien ihm in 15 Jahren entstanden, schilderte Hoteldirektor Gordon Kwast. Zudem lärmten Jugendliche dort bis in die Nacht, was Gäste vergraule.

Kwast pachtet das Grundstück von der städtischen Wohnungswirtschaft. Es liege planungsrechtlich im Außenbereich, darum sei der Zaun genehmigungspflichtig, erklärte Christfried Tschepe, im Rathaus für Stadtentwicklung verantwortlich. Ob ein Bauantrag gestellt wurde und wie gewährt sei, dass der benachbarte Ruderclub mit seinen Anhängern durch den Zaun komme, fragte Bürgermeister Matthias Rudolph. Er habe keinen Bauantrag gestellt, aber auch kein Schreiben bekommen, dass er dies müsse, antwortete Kwast. Momentan, ergänzte er am Montag, gebe es aufgrund der Corona-Krise dringendere Probleme zu klären. Beim Ruderclub habe er um einen Termin gebeten.