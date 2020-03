Gabriele Rataj

Altlandsberg (Freie Autorin) Die Begegnungsstätte des jüngsten Altlandsberger Vereins "Hand in Hand" in der Poststraße ist aufgrund der Corona-Krise seit Montag geschlossen. Darüber hat am Sonntag Vereinsvorsitzende Eva-Maria Strys informiert. Alle bisher geplanten Veranstaltungen seien damit bis auf Weiteres abgesagt.

Dennoch möchte der Verein dringend benötigte Hilfe für alleinstehende ältere Menschen und Menschen mit relevanten Vorerkrankungen, die möglichst nicht mehr das Haus verlassen sollten, organisieren. Ab diesem Dienstag, teilt der Verein mit, steht jeweils montags bis freitags zwischen 10 und 14 Uhr ein Ansprechpartner am Telefon zur Verfügung.

Dort könnten sich nicht nur Betroffene melden, die Hilfe benötigen, sagt Eva-Maria Strys. "Genauso gefragt sind hilfsbereite Bürgerinnen und Bürger, die nicht zu den Risikogruppen gehören, aber ehrenamtlich Einkäufe oder dringende Erledigungen übernehmen können." Die Koordinierung werde dann über den Verein erfolgen.

Der 2019 gegründete Verein mit der im September dank städtischer Finanzhilfe eröffneten Begegnungsstätte bemüht sich um bürgerschaftliches Engagement, Jugend- und Altenhilfe, Ehrenamtsbörse und Projekte wie Seniorenfrühstück, Themenabende oder Austausch für Mütter/Väter in Elternzeit.

Kontakt: Tel. 033438 389625