André Bochow

Brandenburg (MOZ) Kann ich eigentlich noch irgendwo im Ausland Urlaub machen?

Im Moment eher nicht. Die entsprechende Warnung des Auswärtigen Amtes ist an Deutlichkeit nicht zu überbieten: "Von nicht notwendigen Reisen in das Ausland wird derzeit abgeraten" heißt es aus dem Amt. Eine Sprecherin des Ministeriums erklärte, welche Länder damit gemeint sind: "Alle".Der Grund liegt auf der Hand. Unabhängig vom Risiko sich im Ausland mit Corona anzustecken, werden allerorten ständig neue, drastische Quarantänemaßnahmen, Grenzschließungen, Flugverbote und Ausgangssperren verhängt.Ganz entscheidend laut dem Ministerium: "Das Risiko, dass Sie Ihre Rückreise aufgrund der zunehmenden Einschränkungen nicht mehr antreten können. Änderungen der Einreise- und Quarantänevorschriften erfolgen teilweise ohne jede Vorankündigung und mit sofortiger Wirkung. Zahlreiche Reisende sind in mehreren Ländern derzeit betroffen und an der Weiter- oder Rückreise gehindert."

Können alle Reisenden, die derzeit im Ausland sind, nach Deutschland zurück?

Ja. Zumindest, wenn sie deutsche Staatsbürger sind bzw. in Deutschland ihren Wohnsitz haben. Ob ausländische Reisende, die mit deutschen Reiseveranstaltern unterwegs sind,über Deutschland in ihre Heimatländer zurückkehren können, müsse nach den Aussagen eines Sprechers des Bundesinnenministeriums im Einzelfall geklärt werden. Das Auswärtige Amt ist für die deutschen Staatsbürger zuständig und hilft auf unterschiedliche Weise. Grundsätzlich gilt: Deutschen, die nach Deutschland zurückwollen und Hilfe benötigen, können sich an die deutschen Botschaften und Konsulate wenden.

Welche Reisebeschränkungen gibt es innerhalb Deutschlands?

Im Prinzip noch keine. Das kann sich allerdings jederzeit ändern. Schon jetzt haben die norddeutschen Küstenländer die Nord- und Ostseeinseln für den Tourismus gesperrt. Für den Tourismus auf dem Festland erarbeiten Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern derzeit eine Regelung. Grund für die Abriegelung ist, dass die Gesundheitssysteme der Inseln und der Küstenregionennicht auf eine größere Zahl von mit dem Coronavirus infizierten Patienten vorbereitet sind. Urlauber, die schon ihre Quartiere bezogen haben, werden gebeten, abzureisen.

Ist es sinnvoll Reisen, Flüge oder Quartiere für die Osterferien zu buchen?

Eine eindeutige Antwort gibt es derzeit darauf nicht. Niemand weiß zum Beispiel, wann die deutschen Nord-und Ostsee-Urlaubsorte für Touristen wieder geöffnet werden. Sollte es hierzulande zu Ausgangssperren kommen, dürften sich auch Urlaubsreisen weitgehend erledigen.

Und wenn ich schon gebucht habe?

Dann empfiehlt es sich unbedingt Kontakt zum Reiseveranstalter oder zur Fluggesellschaft aufzunehmen. Die TUI etwa lässt wissen: "Für alle Reisen, die im Zeitraum vom 29.02 bis 18.04.2020 bei uns gebucht werden (respektive wurden), bieten wir Ihnen eine kostenlose Umbuchungs- bzw. Stornomöglichkeit an. Sollten Sie Ihre Reise aufgrund des Coronavirus nicht antreten wollen, können Sie Ihre Buchung bis 14 Tage vor Abreise bis zum 30. April kostenlos umbuchen oder stornieren."Das Unternehmen hat darüber hinaus eine Liste von Ländern ins Internet gestellt, die von Einreisebeschränkungen betroffen sind. Für die gelten gesonderte Bedingungen. So können beispielsweise "alle Buchungen in Kroatien mit Leistungsbeginn bis einschließlich 27.03.2020 gebührenfrei umgebucht werden". In Italien gilt das für Buchungen bis zum 4. April. Reisen in andere Länder, etwas nach Australien, kündigt TUI gleich selbst. Viele Terminierungen sind aber nur vorläufig. Darauf weist das Unternehmen ausdrücklich hin. Denn: "Aktuell kommt es fast im Stundentakt zu Änderungen der Einreisebestimmungen zahlreicher Länder." Von Anrufen sollte man trotzdem Abstand nehmen. "Um die Änderungen Ihrer bereits getätigten Buchungen abarbeiten zu können, haben wir unsere telefonische Erreichbarkeit vom 16.03.2020 bis auf weiteres zurückgefahren. Wir sind weiterhin für Sie da, aber momentan nur schriftlich." Sobald aber ein Land seine Einreisebedingungen verändert "und damit die Einreise für Sie als Kunden nicht mehr möglich ist, stornieren wir proaktiv Ihre Buchungen und informieren Sie darüber umgehend".

Sagen auch andere Reiseveranstalter Reisen ab?

Allerdings. Hier eine vorläufige, unvollständig Liste. ASI Reisen sagt alle Reisen bis zum 14. April ab. DieFTI Group verkündete Absagen für Reisen bis zum 31. März. Schauinsland-Reisen sagt alle Spanien-Anreisen bis zum 27. März,Studiosusalle Reisen weltweit bis zum 22. März ab.Bei Ventura Travel, und Wikinger Reisen werden dieReisetermine bis Ende April gestrichen.

Was wird aus Reisen im Sommerurlaub?

Die Wahrheit ist, dass das niemand voraussagen kann. Experten empfehlen, im Falle von Buchungen die Stornierungsbedingungen unbedingt zu beachten bzw. solche Bedingungen klar auszuhandeln. Letztlich hängt alles davon ab, wie schnell die Maßnahmen zur Corona-Eindämmung greifen.